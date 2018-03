Ο τουρισμός και οι πολιτιστικές δράσεις σε Ιστιαία-Αιδηψό στην ατζέντα 4 ευρωβουλευτών

Τη στήριξή τους στις πολύπλευρες πρωτοβουλίες που αναλαμβάνει ο δήμος Ιστιαίας-Αιδηψού, εκφράζουν πολλοί ευρωβουλευτές, διαφόρων κομμάτων, με τους οποίους συναντήθηκε προ ημερών στις Βρυξέλλες η δήμαρχος Ελένη Ευσταθίου, στο πλαίσιο ενίσχυσης και προώθησης των δράσεων στην περιοχή.

Οι ευρωβουλευτές Νίκος Ανδρουλάκης, Μιλτιάδης Κύρκος, Νίκος Χουντής και Νότης Μαριάς χαιρέτισαν τις προσπάθειες που κάνει ο δήμος και εκδήλωσαν τη διάθεση συνδρομής στις πολιτιστικές, αθλητικές, αναπτυξιακές και τουριστικές δράσεις του δήμου.

Στη συνάντησή της με τον Ευρωβουλευτή της Ελιάς και αναπληρωτή της Επιτροπής Γεωργίας και Ανάπτυξης της Υπαίθρου του Ευρωκοινοβουλίου, Νίκο Ανδρουλάκη, η κυρία Ευσταθίου ενημέρωσε για το πλάνο δράσεων του δήμου το επόμενο διάστημα με στόχο τη δημιουργία σχεδίου ανάπτυξης των γεωργικών περιοχών με τη χρήση καινοτόμων χρηματοδοτικών εργαλείων και πρωτοβουλιών που μπορούν να οδηγήσουν σε περαιτέρω τοπική ανάπτυξη.

Ο κ. Ανδρουλάκης δήλωσε τη στήριξή του σε αυτές και παρουσίασε ευρωπαϊκές πρωτοβουλίες που έχουν πραγματοποιηθεί σε χώρες της Ε.Ε. και οι οποίες μπορούν να αποτελέσουν καλές πρακτικές για εφαρμογή από το δήμο Ιστιαίας-Αιδηψού. Τόνισε δε ότι οι συγκεκριμένες προσπάθειες θα έχουν θετικό αντίκτυπο σε όλους τους τομείς της τοπικής οικονομίας και κυρίως στον τουρισμό.

Τις δράσεις του δήμου Ιστιαίας-Αιδηψού για την ανάπτυξη του τοπικού τουρισμού, συζήτησε εκτενώς η κυρία Ευσταθίου με τον ευρωβουλευτή και μέλος της Επιτροπής Μεταφορών και Τουρισμού του Ευρωκοινοβουλίου Μιλτιάδη Κύρκο, αλλά και με τον Νότη Μαριά, μέλος της Αντιπροσωπείας στην Κοινοβουλευτική Συνέλευση της Ένωσης για τη Μεσόγειο.

Στον κ. Κύρκο παρουσίασε τις προτεραιότητες του δήμου για το επόμενο διάστημα που στοχεύουν στην αύξηση των Ελλήνων και ξένων τουριστών και στην επέκταση της τουριστικής περιόδου. Παρουσίασε επίσης καινοτόμες πρωτοβουλίες του δήμου με το συνδυασμό τουριστικών, αθλητικών και πολιτιστικών δραστηριοτήτων. Δύο από αυτές είναι η διεξαγωγή του Triathlon το επόμενο διάστημα και του Edipsos Multisport and Wellness Festival που θα πραγματοποιηθεί φέτος για 2η συνεχή χρονιά. Ο κ. Κύρκος χαιρέτησε τις πρωτοβουλίες του δήμου και τόνισε τη σημασία τους για την εφαρμογή παρόμοιων δράσεων και από άλλους ελληνικούς δήμους. Επίσης, επισήμανε την ενίσχυση της προβολής του δήμου ως κορυφαίου ιαματικού τουρισμού εντός και εκτός Ελλάδας. Στο πλαίσιο αυτό, πρότεινε στην κυρία Ευσταθίου την μεσολάβησή του στην προσέγγιση δήμων από άλλες χώρες της Ε.Ε. και κυρίως την Ιταλία με παρόμοιο προϊόν ιαματικού τουρισμού για την ανταλλαγή τεχνογνωσίας και καλών πρακτικών, που μπορούν να οδηγήσουν σε τουριστική ανάπτυξη.

Με τον κ. Μαριά συζήτησαν για τη βελτίωση του τουρισμού και την προσέλκυση τουριστών κυρίως με την ανάπτυξη εναλλακτικών μορφών τουρισμού όπως ο ιαματικός, ο γαστρονομικός και ο θρησκευτικός. Ο κ. Μαριάς τόνισε τη σημασία της διατομεακής προσέγγισης και της συνεργασίας φορέων που δραστηριοποιούνται στους τομείς του πολιτισμού και του αθλητισμού, προς την κατεύθυνση ενός ολοκληρωμένου πλάνου ανάπτυξης. Ο κ. Μαριάς εξέφρασε τη στήριξή του στο δήμο για τις πολιτιστικές δράσεις που θα πραγματοποιηθούν σε συνεργασία με το Δίκτυο Αμφικτυονία Αρχαίων Ελληνικών Πόλεων, στο πλαίσιο του Ευρωπαϊκού Έτους Πολιτιστικής Κληρονομιάς, ενώ συνεχάρη την κυρία Ευσταθίου για τις δράσεις του δήμου για το κίνημα He for She και τη σχετική εκδήλωση που έγινε στο ευρωκοινοβούλιο. Εξέφρασε την αμέριστη στήριξή του σε μελλοντικές προσπάθειες μέσα από την παροχή γνώσης μιας και οι παρεμβάσεις του στο ευρωκοινοβούλιο για θέματα ισότητας των φύλων σε χώρες εντός και εκτός Ε.Ε.

Με τον κ. Χουντή, μέλος της Επιτροπής Πολιτισμού και Παιδείας του Ευρωκοινοβουλίου, συζήτησαν το πρόγραμμα δράσεων το δήμου στον πολιτιστικό και αθλητικό τομέα και ειδικότερα αυτές που θα γίνουν με αφορμή το Ευρωπαϊκό Έτος Πολιτιστικής Κληρονομιάς που προγραμματίζει ο δήμος τόσο μεμονωμένα όσο και ως μέρος τους Δικτύου Αμφικτυονία Αρχαίων Ελληνικών Πόλεων. Επιπλέον, συζήτησαν για τη διοργάνωση καινοτόμων δράσεων με συνδυασμό τουριστικών και αθλητικών δραστηριοτήτων που θα συμβάλλουν στην περαιτέρω τουριστική ανάπτυξη. Ο κ. Χουντής, συνεχάρη τη δήμαρχο για τις πρωτοβουλίες που οδηγούν σε ευκαιρίες ανάπτυξης σε πολλούς τομείς στο δήμο και εξέφρασε τη στήριξή του στις παραπάνω προσπάθειες.