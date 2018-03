Ερχεται το No Finish Line: Ενας διαφορετικός φιλανθρωπικός αγώνας [εικόνες]

Eνας διαφορετικός φιλανθρωπικός αγώνας 90 ωρών!

Πρόκειται να διεξαχθεί για δεύτερη φορά στο Κέντρο Πολιτισμού Ίδρυμα «Σταύρος Νιάρχος» από την Ένωση «Μαζί για το Παιδί».

Το 2ο Νο Finish Line θα γίνει όπως και πέρυσι, στο πανέμορφο Κέντρο Πολιτισμού Ίδρυμα Σταύρος Νιάρχος, που φιλοξενεί τον αγώνα στον προγραμματισμό του, από τις 25 ως τις 29 Απριλίου και τα έσοδα από τα χιλιόμετρα που θα καλύψουν οι δρομείς, θα διατεθούν στην Ένωση «Μαζί για το Παιδί», για να καλυφθούν οι ανάγκες θέρμανσης των σωματείων-μελών του και των οικογενειών που υποστηρίζει.

Η Πρόεδρος της Ένωσης «Μαζί για το Παιδί», Αλεξάνδρα Μαρτίνου, μίλησε για το No Finish Line: «Θέλω καταρχήν να ευχαριστήσω το No Finish Line με το οποίο συνεργαστήκαμε πέρσι και παρά τις δυσκολίες πετύχαμε τον στόχο μας. Ελπίζουμε ότι φέτος, όπως δείχνουν και τα πράγματα, όλα θα είναι καλύτερα καθώς είναι ήδη πολλές οι εγγραφές. Χρειαζόμαστε τη βοήθεια όλων για να γίνει γνωστό το γεγονός, να τρέξουν περισσότεροι άνθρωποι και να καλύψουν περισσότερα χιλιόμετρα, γιατί κάθε χιλιόμετρο είναι χρήματα για τα παιδιά που το έχουν ανάγκη. Το Μαζί για το Παιδί εκτός από τα εννέα σωματεία που έχει στη ομπρέλα του, συνεργάζεται με 200 φορείς σε όλη την Ελλάδα. Πέρσι βοηθήσαμε πάνω από 30.000 παιδιά που είναι στους πυλώνες της φτώχειας, της αναπηρίας, της κακοποίησης και της αρρώστιας. Με τα διάφορα προγράμματα που τρέχουμε, στηρίξαμε περισσότερες από 15.000 οικογένειες και παιδιά, ενώ στο πρόγραμμα σίτισης απόρων, εντάξαμε γύρω στα 1300 άτομα. Επίσης προσφέραμε 18.000 γεύματα σε ασυνόδευτους ανήλικους μετανάστες. Στο πρόγραμμα της εκπαίδευσης έχουμε εντάξει περίπου 50 παιδιά από δύσκολες καταστάσεις, για να μην εγκαταλείψουν το σχολείο στη δύσκολη χρονιά της Γ' Λυκείου. Τέλος όσον αφορά την υγεία, έχουμε τη γραμμή 11525 στην οποία απαντούν ψυχολόγοι και δεχθήκαμε περίπου 7000 κλήσεις μέσα στη χρονιά. Γενικότερα προσπαθούμε να βοηθάμε παιδιά που είναι σε ανάγκη και στις δύσκολες αυτές εποχές, χρειαζόμαστε τη βοήθεια όλων. Αυτός είναι ο λόγος που κάνουμε και συνέργειες όπως αυτή με το No Finish Line, γιατί με αυτό τον τρόπο έρχεται κοντά μας κόσμος που μας στηρίζει».

Πρεσβευτής του No Finish Line από την πρώτη χρονιά είναι ο Ολυμπιονίκης της ιστιοπλοΐας Νικόλας Κακλαμανάκης αλλά και η Ολυμπιονίκης Κατερίνα Στεφανίδη.

Την μεγάλη προσπάθεια υποστηρίζει και ο σκηνοθέτης - ηθοποιός Γιώργος Καπουτζίδης ενώ εξίσου σημαντική είναι η συνεισφορά των χορηγών.

Το 2ο NFL Athens αρχίζει την Τετάρτη 25 Απριλίου ώρα 20:00 και τελειώνει μετά από 90 συνεχόμενες ώρες, την Κυριακή 29 Απριλίου ώρα 14:00. Δικαίωμα συμμετοχής έχουν όλοι ανεξαιρέτως και ανεξαρτήτου ηλικίας και φυσικής κατάστασης, από μικρούς ενός έτους έως μεγάλους 101 ετών!

Ο αγώνας της Αθήνας ανήκει στο διεθνές πρόγραμμα του No Finish Line International και το 2017 στην πρώτη χρονιά διεξαγωγής του στην Ελλάδα, καταγράφηκαν 50,903 χιλιόμετρα από περισσότερους από 6.202 συμμετέχοντες, που αποτελεί παγκόσμιο ρεκόρ όλων των No Finish Line για την πρώτη χρονιά διεξαγωγής, ενώ η δωρεά έφτασε τα 25,451 ευρώ και 50 λεπτά, τα οποία πήγαν στην Ενωση «Μαζί για το Παιδί».

Στο No Finish Line, oι δρομείς μέσα στη διάρκεια των 90 ωρών, από την Τετάρτη 25 Απριλίου και ώρα 20:00 ως την Κυριακή 29 Απριλίου και ώρα 14:00, μπορούν να περπατήσουν ή να τρέξουν όποια στιγμή της ημέρας ή της νύχτας θέλουν, για όσες φορές θέλουν, με όποιο τρόπο και ρυθμό θέλουν και για όση διάρκεια θέλουν, μέσα στην κυκλική διαδρομή 1000μ. γύρω από το Κανάλι του Κέντρου Πολιτισμού Ίδρυμα Σταύρος Νιάρχος και για κάθε χιλιόμετρο που καλύπτουν, θα πηγαίνουν 50 λεπτά στο «Μαζί για το Παιδί».

Οι ενδιαφερόμενοι μπορούν να δηλώσουν τη συμμετοχή τους στην ιστοσελίδα nflathens.com ή στο Κέντρο Εγγραφών που βρίσκεται δίπλα στο Κέντρο Επισκεπτών του Κέντρου Πολιτισμού Ίδρυμα Σταύρος Νιάρχος (είσοδος ΚΠΙΣΝ από Ευριπίδου & Δοϊράνης) , στο χώρο της εσπλανάδας και

έχει ωράριο λειτουργίας 11.00 – 19.00 από Τρίτη ως Παρασκευή, 11.00 – 17.00 το Σάββατο και 10.00 – 18.00 την Κυριακή.

H συμμετοχή είναι 7 ευρώ, τα παιδιά έως 6 ετών είναι δωρεάν για απεριόριστες παρουσίες στον αγώνα 90 ωρών, ενώ τα παιδιά από 7 έως και 12 ετών, πληρώνουν 3 ευρώ.

Πηγή Φωτό: NDP Photo