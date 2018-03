Σφαιρόπουλος: «Με άδειο γήπεδο δεν υπάρχει πλεονέκτημα»

Τη στήριξη του κόσμου στα play off ζήτησε ο Γιάννης Σφαιρόπουλος, ο οποίος στη συνέντευξη Τύπου μετά το ματς με την Αναντολού Εφές αναφέρθηκε στις άδειες εξέδρες που είχε το ΣΕΦ με τους Τούρκους.

Ο τεχνικός των Πειραιωτών τόνισε: «Συγχαρητήρια στους παίκτες για τη νίκη και για την εξασφάλιση του πλεονεκτήματος της έδρας. Ξεκινήσαμε πολύ καλά, ήμασταν συγκεντρωμένοι, ακολουθήσαμε το πλάνο και παίξαμε όπως έπρεπε σε άμυνα κι επίθεση.

Στη δεύτερη περίοδο, δεχθήκαμε εύκολους πόντους και κάναμε πολλά λάθη που έδωσαν ευκαιρίες στους αντιπάλους μας. Η διαφορά μειώθηκε και στην 3η περίοδο ξεκινήσαμε και πάλι με συγκέντρωση, πήραμε ξανά διψήφια διαφορά, αλλά όπως είδατε, η Εφές έχει ταλέντο κι επέστρεψε με δύσκολα καλάθια.

Στο τέλος, δείξαμε την εμπειρία και την συγκέντρωσή μας. Κάναμε αυτό που χρειαζόταν να κάνουμε για να πάρουμε το παιχνίδι. Θέλω να ευχαριστήσω όλους τους φιλάθλους. Σήμερα είχαμε το πιο σημαντικό παιχνίδι της χρονιάς, γιατί με αυτό πήραμε το αβαντάζ έδρας. Γι' αυτό παλεύαμε όλη τη σεζόν κι αν είχαμε άσχημο αποτέλεσμα, μπορεί να είχαμε πρόβλημα. Δυστυχώς, το γήπεδο δεν ήταν γεμάτο. Τώρα πήραμε το πλεονέκτημα έδρας, αλλά αν το γήπεδο είναι άδειο δεν σημαίνει τίποτα.

Το πλεονέκτημα έδρας μπορεί να είναι κάτι, αλλά και τίποτα. Αν θυμάστε, πέρσι είχαμε το αβαντάζ έδρας απέναντι στην Εφές. Χάσαμε το δεύτερο παιχνίδι και μετά είχαμε πρόβλημα. Παίζαμε με την πλάτη στον τοίχο, αλλά ευτυχώς πήραμε τη νίκη και φέραμε ξανά τη σειρά εδώ για 5ο ματς.

Το λέω αυτό γιατι βλέπω έντονο ενθουσιασμό γύρω από την ομάδα και πρέπει να είμαστε πολύ προσεκτικοί κι έτοιμοι, γιατί τα πλέι οφ δεν θα είναι εύκολα. Τα παιχνίδια για τα πλέι οφ είναι εντελώς διαφορετικά, όλες οι ομάδες έχουν πιθανότητες να φτάσουν στο Final Four. Και γι' αυτό θα παλέψουν. Οπότε, μπορεί να πήραμε το αβαντάζ, αλλά πρέπει να δουλέψουμε σκληρά και να έχουμε μεγάλη συγκέντρωση. Έχουμε ένα ακόμη βήμα, τα πλέι οφ, για να πάμε στο Final Four. Κάποιοι άνθρωποι νομίζουν ότι είμαστε ήδη στο Final Four κι αυτό είναι μεγάλο λάθος.

Τελειώνοντας, θέλω να μιλήσω για τα δύο επόμενα ματς. Αναλύσαμε το σημερινό ματς, αλλά και τα παιχνίδια των πλέι οφ. Δεν θέλω όμως κανείς να ξεχάσει πως έχουμε άλλα δυο παιχνίδια για την κανονική περίοδο. Αυτά τα δύο ματς θα κρίνουν την τελική μας θέση. Γι' αυτό πρέπει να συνεχίσουμε έτσι και να παλέψουμε τα δύο παιχνίδια που μένουν. Περιμένω από όλους τους παίκτες να δουλέψουν σκληρά για τους δυο αγώνες πριν από τα πλέι οφ».

Για το αν στα δύο επόμενα ματς θα έχει την ευκαιρία να ξεκουράσει τον Παπανικολάου, απάντησε: «Ο Κώστας έχει πρόβλημα στο γόνατο κι ακόμη πονάει. Σίγουρα, δεν θα τον βάλουμε όσο πονάει. Τον θέλουμε πολύ κι ευελπιστώ να περάσει γρήγορα ο πόντος. Έχει πέσει όλο το ιατρικό τιμ πάνω του».