Η πρώτη ανάρτηση της Σπυροπούλου μετά την αποχώρησή της από το Survivor -«Πήρα το μάθημα της ζωής μου» [βίντεο]

Όταν πήρα την απόφαση να μπω στο survivor δεν πίστευα ούτε εγώ να σας πω την αλήθεια ότι πάω..δεν έχω συνειδητοποιήσει ακόμα ότι το έζησα και δεν το ονειρεύτηκα! Το πιο περίεργο είναι ότι θα ήθελα να είμαι ακόμα στην καλύβα και θα έλεγα άλλες 1000 φορές ξανά το ΝΑΙ! Στην ζωή μου όποτε είπα ΠΟΤΕ με διεύψευσα και όποτε πήγα με την ΚΑΡΔΙΑ δεν έχασα. Εσείς είστε ο λόγος που έμεινα 59 μέρες σ´αυτό το μαγικό μέρος και κάθε φορά η δύναμη σας με γέμιζε πίστη και δύναμη!!! Σας είμαι ευγνώμων, γιατί αυτό που μου χαρίσατε είχε τη μεγαλύτερη αξία που θα μπορούσα ποτέ να φανταστώ-το μάθημα της ζωής μου! Καλή συνέχεια σε όλα τα παιδιά 22-1-2018 —>21-3-2018

