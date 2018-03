Η Τουρκία απαντά με Navtex: Αποκλείει το Καστελόριζο για άσκηση

Με νέα προκλητική Navtex -κατά την προσφιλή της τακτική- απαντά η Τουρκία στα όσα της διεμήνυσε χθες το Ευρωπαϊκό Συμβούλιο.

Ο υδρογραφικός σταθμός της Αττάλειας του Τουρκικού Πολεμικού Ναυτικού, εξέπεμψε οδηγία προς ναυτιλομένους με την οποία αποκλείει το Καστελόριζο για τη διεξαγωγή άσκησης έρευνας και διάσωσης, στις 27 Μαρτίου και από τις 12 το μεσημέρι ώς τις 4 το απόγευμα.



TURNHOS N/W : 0420/18

MEDITERRANEAN SEA

SEARCH AND RESCUE (SAR) EXERCISE, ON 27 MAR 18 FROM 1000Z TO 1400Z OUT OF FOREIGN TERRITORIAL WATERS IN AREA BOUNDED BY;

36 21.44 N - 029 08.88 E

35 39.64 N - 029 08.88 E

35 39.64 N - 029 59.60 E

36 12.92 N - 029 59.60 E

CAUTION ADVISED.

