Νέες ταινίες: Μαρία Μαγδαληνή με τον Χοακίν Φοίνιξ στο ρόλο του Ιησού [κριτική & τρέιλερ]

Αυτή είναι η εβδομάδα του Χοακίν Φοίνιξ που ως άγγελος-εξολοθρευτής κερδίζει βραβείο στις Κάννες για το « Δεν ήσουν ποτέ εδώ» της Λιν Ράμσεϊ.

Ο Χοακίν Φοίνιξ υποδύεται και τον Χριστό, σε μια βιογραφία για τη Μαρία Μαγδαληνή.

Μαρία Μαγδαληνή (Maria Magdalene)

Σκηνοθεσία: Γκαρθ Ντέιβις

Παίζουν: Ρούνεϊ Μάρα, Χοακίν Φοίνιξ, Τσιουέτελ Ετζιοφόρ, Ταχάρ Ραχίμ

H άγνωστη ιστορία της Μαρίας Μαγδαληνής με τη Ρούνεϊ Μάρα στον ομότιτλο ρόλο. Ο Γκαρθ Ντέιβις σκηνοθετεί το ανθρώπινο πορτρέτο μιας από τις πλέον αμφιλεγόμενες προσωπικότητες στην Ιστορία.

Η Μαρία Μαγδαληνή που στη συνείδηση των περισσοτέρων είναι κατοχυρωμένη ως μια εταίρα που ασπάστηκε τη διδασκαλία του Κυρίου και μετανόησε, γεγονός που βασίζεται στους ισχυρισμούς του Πάπα Γρηγόριου το 591 μ.Χ, στην πραγματικότητα είναι μια από τις πιο αινιγματικές προσωπικότητες της Ιστορίας. Σύμφωνα με τα απόκρυφα Ευαγγέλια ήταν πριγκίπισσα από τα Μάγδαλα, ενώ μια θεωρία πρεσβεύει ότι παντρεύτηκε τον Ιησού και απέκτησε μαζί του παιδιά.

Σε αυτή τη βιογραφία, που υπογράφει ο Γκαρθ Ντέιβις («Lion»), η Μαρία παρουσιάζεται ως μια νεαρή γυναίκα η οποία έρχεται σε σύγκρουση με την οικογένειά της που θέλει να την παντρέψει παρά τη θέλησή της και γίνεται μέλος ενός κοινωνικού κινήματος με επικεφαλή τον Ιησού Ναζωραίο. Στη συνέχεια όμως η ιστορία της έρχεται σε δεύτερο πλάνο και στην ουσία παρακολουθούμε μια συμβατική εκδοχή του Θείου Πάθους.

Η πρόθεση του Γκάρεθ είναι προφανώς να αποδείξει πως υπήρξε γυναικεία φωνή μέσα στην κοινότητα των Αποστόλων, τελικά όμως περιορίζεται απλώς σε νύξεις και γρήγορα πλάνα, όπου βλέπουμε την Μαρία να διδάσκει το Λόγο του Κυρίου, να αντιμετωπίζει τη δυσπιστία του Πέτρου, ή να συμμετέχει στον Μυστικό Δείπνο, χωρίς να αναπτύσσει τη σχέση της με τον Ιησού και την προσωπικότητά της.

Κατά τα άλλα, επιλέγει μια συμβατική και χωρίς πάθος αφήγηση με πολύ κλειστά πλάνα, που σπανίως ανοίγει για να δείξει τα τοπία της Κάτω Ιταλίας, όπου έγιναν τα γυρίσματα, ενώ η σκοτεινή φωτογραφία δημιουργεί ένα αποπνικτικό κλίμα χωρίς ουσιαστικά να υπάρχει λόγος.

Η Ρούνεϊ Μάρα, απόκοσμη και μυστηριώδης, καταβάλλει φιλότιμες προσπάθειες να προσδώσει κύρος στην ηρωίδα της, ενώ πραγματικά αξιοπερίεργη είναι η υποκριτική γραμμή του Χοακίν Φοίνιξ στον ρόλο του Χριστού, που παίζει με αδικαιολόγητες εντάσεις και μια υποβόσκουσα τρέλα.

Ραντεβού Εκεί Ψηλά (Au revoir la-haut/See You Up There)

Σκηνοθεσία: Αλμπέρ Ντιποντέλ

Παίζουν: Nαουέλ Περέζ Μπισκαγιάρ, Αλμπέρ Ντιποντέλ, Λορέν Λαφίτ, Νιλς Άρεστραπ, Μελανί Τιερί

Νοέμβριος 1918. Λίγες μέρες πριν από την Εκεχειρία, ο Εντουάρ Περικού σώζει τη ζωή του Αλμπέρ Μαγιάρ. Οι δύο άνδρες δεν έχουν τίποτα κοινό, εκτός από τον πόλεμο. Όταν ο υπολοχαγός Πραντέλ διατάζει μια άσκοπη επίθεση, οι ζωές τους καταστρέφονται. Στα ερείπια του Α’ Παγκοσμίου Πολέμου, οι δύο φίλοι όμως είναι

αποφασισμένοι να ζήσουν, και προσπαθούν να επιβιώσουν όπως μπορούν. Καθώς ο Πραντέλ κερδίζει μια περιουσία από τα πτώματα των θυμάτων του πολέμου, ο Αλμπέρ και ο Εντουάρ ετοιμάζουν μια μνημειώδη απάτη εις βάρος των οικογενειών των πενθούντων.

O ηθοποιός, σεναριογράφος και σκηνοθέτης Αλμπέρ Ντιποντέλ βασίζεται στο βραβευμένο με Goncourt μυθιστόρημα του Πιέρ Λεμέτρ και υπογράφει ένα καλοστημένο δράμα εποχής, που απέσπασε 5 βραβεία Σεζάρ (σκηνοθεσίας, σεναρίου, φωτογραφίας, σκηνικών και κοστουμιών) και εκτοξεύτηκε στο γαλλικό box office.

Όλα ξεκινούν στο Μαρόκο τον Νοέμβριο του 1920, όπου ένας άνδρας ανακρίνεται σε ένα αστυνομικό τμήμα. Είναι ο Αλμπέρ Μαγιάρ, ένας βετεράνος που έχει να αφηγηθεί «μια μεγάλη και περίπλοκη ιστορία» που ξεκινά στις 9 Νοεμβρίου 1918 στα χαρακώματα του Α΄ Παγκοσμίου Πολέμου.

Ο υπολοχαγός Πραντέλ, αποφεύγοντας την επικείμενη ανακωχή διατάζει μια άσκοπη επίθεση.

Στα ερείπια του μακελειού που επακολουθεί και ενώ είναι ήδη σχεδόν θαμμένος, ο Αλμπέρ θα σωθεί από τον συμπολεμιστή του Εντουάρ, ο οποίος δεν θα σταθεί τόσο τυχερός, αφού ένα βλήμα που ανατινάζεται μπροστά του τον αφήνει με ένα τερατώδες παραμορφωμένο πρόσωπο. Εκείνος, έχοντας μια εξαιρετικά συγκρουσιακή σχέση με τον πλούσιο πατέρα του που αρνείται την καλλιτεχνική του φύση, αποφασίζει να σκηνοθετήσει τον θάνατό του για να ξεφύγει από την πατριαρχική επιβολή. Ο Αλμπέρ στέκεται στο πλευρό του και τον φροντίζει, ενώ εκείνος σχεδιάζει μάσκες που κρύβουν το πρόσωπό του, μεταβάλλοντας τον εαυτό του σ’ ένα κινητό έργο τέχνης.

Οι οικονομικές όμως δυσκολίες θα ωθήσουν τους δυο φίλους να στήσουν μια κομπίνα, εκμεταλλευόμενοι το τραύμα του πολέμου, που θα τους οδηγήσει σε μια σειρά από περιπέτειες και αποκαλύψεις.

Ο Αλμπέρ Ντιποντέλ μέσα από μια πυκνή ιστορία περιγράφει το τέλος του πολέμου και τις συνέπειές του τόσο σε κοινωνικό όσο και προσωπικό επίπεδο, στοχάζεται πάνω στη

φύση της τέχνης, και χωρίς μελοδραματικούς τόνους αφηγείται την ιστορία μιας δυνατής φιλίας που λειτουργεί ως αντιστάθμισμα στον αμοραλισμό της εποχής. Αν και έχει στα χέρια του μια πολύπλοκη ιστορία, με πολλές προεκτάσεις, ο Γάλλος δημιουργός συνδυάζει με επιτυχία σουρεαλιστικά στοιχεία με ένα ιδιότυπο μαύρο χιούμορ, θέτει στο στόχαστρο τους καιροσκόπους και στέλνει το δικό του αντιπολεμικό μήνυμα, προτάσσοντας τη ζωή ως υπέρτατη αξία.

Τo όραμα ( L’ Apparition)

Σενάριο- Σκηνοθεσία: Ξαβιέ Τζιανολί

Παίζουν: Βενσάν Λιντόν, Γκαλατέα Μπελούτσι, Πατρίκ Ντ' Ασουμκάο

Ο Ζακ είναι δημοσιογράφος σε μία μεγάλη γαλλική εφημερίδα. Φημίζεται για την αμεροληψία του και θεωρείται χαρισματικός ερευνητής, γι’ αυτό και τραβά την προσοχή του Βατικανού που του αναθέτει μια ιδιαίτερη αποστολή: να γίνει μέλος της επιτροπής που ερευνά την εγκυρότητα ενός οράματος σε ένα μικρό γαλλικό χωριό. Με την άφιξη του στο χωριό, γνωρίζει την εύθραυστη Άννα που ισχυρίζεται ότι της εμφανίστηκε η Παρθένος Μαρία.

Αντιμέτωπος με αντίθετες οπτικές από τα μέλη των κληρικών και από τους σκεπτικιστές της Επιτροπής, ο Ζακ σταδιακά αποκαλύπτει τα κρυφά κίνητρα της «ιερής εμφάνισης» και νιώθει τις πεποιθήσεις του να κλονίζονται.

Ο Ξαβιέ Τζιανολί εξερευνά τα όρια της πίστης με πρωταγωνιστή τον μοναδικό Βενσάν Λιντόν και την νεαρότατη αλλά εξίσου δυνατή ερμηνευτικά Γκαλατέα Μπελούτσι.

Σε ένα χωριό της Γαλλίας, ένα νεαρό ορφανό κορίτσι ισχυρίζεται ότι βλέπει οράματα της Παρθένου Μαρίας, γεγονός που προσελκύει πλήθη πιστών. Το Βατικανό όμως βλέπει με δυσπιστία την όλη υπόθεση και προσλαμβάνει έναν δημοσιογράφο ερευνητή, τον Ζακ Μαγιανό, να διερευνήσει τι ακριβώς συμβαίνει. Εκείνος γνωρίζει την ευαίσθητη και πιστή Άννα, που του αγγίζει ευαίσθητες χορδές, αν κι ό ίδιος δεν έχει ιδιαίτερες σχέσεις με το θρησκευτικό αίσθημα. Μέσα από την επαφή τους, του δημιουργούνται ερωτηματικά σε σχέση με την ανάγκη του ανθρώπου να πιστεύει σε έναν μη ορατό κόσμο, ενώ ταυτόχρονα προσπαθεί να λύσει το μυστήριο που καλύπτει την όλη υπόθεση.

Ο Τζιανολί, χρησιμοποιώντας ως όχημα, μια καθαρά αστυνομική πλοκή, αντιπαραβάλλει έναν υλιστικό κόσμο υπερκατανάλωσης και άρνησης του μεταφυσικού, με έναν κόσμο όπου η πίστη είναι ανάγκη ζωτικής σημασίας. Ενώ λοιπόν ο κεντρικός του ήρωας είναι αρχικά βέβαιος ότι πίσω από την εκμετάλλευση του κοριτσιού και των πιστών κρύβονται συμφέροντα, βλέπει σταδιακά όλες τις σταθερές του να κλυδωνίζονται. Συνεχίζοντας όμως ακάθεκτος να αναζητάει την αλήθεια, θα ανακαλύψει πως ίσως τελικά η ίδια η πίστη μπορεί να είναι μια αλήθεια.

Ο Γάλλος σκηνοθέτης εύστοχα αφήνει ανοιχτά τα θέματα που τον απασχολούν και δεν προβαίνει σε εύκολα συμπεράσματα κι απαντήσεις, ενώ ταυτόχρονα φροντίζει να ξετυλίξει με προσοχή το νήμα της ιστορίας του, χωρίς ωστόσο να αποφεύγει κάποιες επαναλήψεις που παρατείνουν τη διάρκεια της ταινίας αδικαιολόγητα.

Αν και η λύση τελικά που δίνει στη ιστορία της Άννας δεν έχει αληθοφανή βάση, πράγμα το οποίο αποδυναμώνει το φινάλε του, ο Τζιανολί διατηρώντας πάντα μια αμφίσημη προβληματική, τελικά πετυχαίνει να ανοίξει έναν διάλογο με τον θεατή του σε σχέση με το νευραλγικό ζήτημα της πίστης με την ευρύτερη έννοια, κι όχι μόνο της θρησκευτικής.

Pacific Rim: Εξέγερση (Pacific Rim Uprising)

Σκηνοθεσία: Στίβεν Σ. ΝτιΝάιτ

Πρωταγωνιστούν: Τζον Μπογιέκα, Σκοτ Ίστγουντ, Ρίνκο Κικούτσι, Άντρια Αριόνα

Η διαμάχη ανάμεσα στα τεράστια τέρατα μαζικής καταστροφής, τα Καϊτζού και στα γιγαντιαία ρομπότ Γιάγκερ, που ελέγχονται ταυτόχρονα από δυο πιλότους μέσα από μια γέφυρα νευρώνων, ήταν μονάχα η αρχή. Αυτή τη φορά, ο Τζέικ, ο άλλοτε πολλά υποσχόμενος πιλότος των Γιάγκερ, του οποίου ο θρυλικός πατέρας έδωσε τη ζωή του για να εξασφαλίσει τη νίκη της ανθρωπότητας ενάντια στα Καϊτζού, καλείται, προκειμένου να γλιτώσει τη φυλακή, να φανεί αντάξιος του ονόματός του.

Στο πλευρό του, η δεκαπεντάχρονη Αμάρα, η οποία μαζί με μια ομάδα επίλεκτων πιλότων ξεκινούν μια παγκόσμια εξέγερση ενάντια στις δυνάμεις που απειλούν την ανθρωπότητα.

Η απειλή των Καϊτζού επιστρέφει, χωρίς όμως τον Γκιγιέρμο Ντελ Τόρο στο σκηνοθετικό τιμόνι, που αυτή τη φορά περιορίζεται μόνο σε χρέη παραγωγού.

Σε αυτό το δεύτερο μέρος ο Τζέικ Πέντεκοστ καλείται να τιμήσει την κληρονομιά του πατέρα του, με τη βοήθεια της αποξενωμένης αδελφής του Mάκο, που τον αναγκάζει προκειμένου να γλιτώσει τη φυλακή να εκπαιδεύσει ένα σώμα επίλεκτων νεαρών πιλότων , ανάμεσά στους οποίους και η έφηβη Αμάρα, που μόνη της κατάφερε να κατασκευάσει ένα Γιάγκερ.

Nέοι χαρακτήρες διαφορετικών φυλών που ενώνονται για να προστατεύσουν την ανθρωπότητα, σιδερικά που πετάγονται στον αέρα, μια απόπειρα συγκίνησης με τον θάνατο μιας βασικής ηρωίδας, που όμως ξεπερνιέται γρήγορα, το επιβεβλημένο χιουμοράκι και οι αναγκαίες πατριωτικού τύπου ατάκες έρχονται να προστεθούν σε σκηνές μάχης κι εντυπωσιακά εφέ σε μια πανάκριβη παραγωγή, που μόνο το πρώτο μέρος της έχει μια σχετική πλοκή.

Περισσότερο μια μεγάλης διάρκειας διαφήμιση παιχνιδιών παρά με ταινία θυμίζει τελικά αυτό το sequel, το οποίο απευθύνεται καθαρά σε νεαρής ηλικίας κοινό που αγαπάει τα Transformes και τα videogames.

Η Συμμορία του Τυφώνα (The Hurricane Heist)

Σκηνοθεσία: Ρομπ Κοέν

Παίζουν: Τόμπι Κέμπελ, Μάγκι Γκρέις, Ράιαν Κουάντεν, Ραλφ Ίνεσον

1992, Αλαμπάμα. Ένα σκληρό παιχνίδι της μοίρας παίρνει τη ζωή του επαγγελματία κυνηγού καταιγίδων Μπρους Ράτλετζ, αφήνοντας τους γιους του, Ουίλ και Μπριζ, στο έλεος της φύσης. Είκοσι πέντε χρόνια μετά, ο Ουίλ εργάζεται για την κυβέρνηση ως μετεωρολόγος και παρακολουθεί την γέννηση του πιο δυνατού τυφώνα στην ιστορία των ΗΠΑ. Καθώς οι ντόπιοι εγκαταλείπουν τα σπίτια τους ενόψει της επέλασης του εφιαλτικού φυσικού φαινομένου, μία σπείρα θα βάλει στόχο να κλέψει 600 εκατομμύρια σε χαρτονομίσματα που αποσύρονται από την κυκλοφορία. Ο Ουίλ, μαζί με τον αδελφό του και μία κυβερνητική πράκτορα, είναι οι μόνοι που μπορούν να τους αποτρέψουν - αν δεν παρασυρθούν από τον τυφώνα φυσικά.

Ο Ρομπ Κοέν («Fast & Furious», XxX») επιστρέφει με μια ταινία καταστροφής, όπου ένας μεγάλος τυφώνας και μια εξωφρενική ληστεία προσπαθούν να συνδυαστούν με το ζόρι.

Οι γιοι ενός κυνηγού καταιγίδων, ο Ουίλ που εργάζεται ως μετεωρολόγος για την κυβέρνηση και ο Μπριζ που έχει μείνει πίσω στο πατρικό του, καλούνται να αποτρέψουν μια σπείρα ληστών που εκμεταλλευόμενοι την έλευση ενός τεράστιου

τυφώνα, προσπαθούν να κλέψουν ένα αστρονομικό ποσό από το νομισματοκοπείο.

Είναι πραγματικά απορίας άξιο γιατί οι ληστές δεν φοβούνται τον τυφώνα και γιατί οι σεναριογράφοι επέλεξαν σε μια κλασική ταινία καταστροφής να μπλέξουν και μια αστυνομικού τύπου περιπετειούλα. Μάλλον δεν τους έφταναν τα καιρικά φαινόμενα για να γεμίσουν τον χρόνο, οπότε αποφάσισαν να μπερδέψουν δύο ιστορίες σε μια , μπας και καταφέρουν να γράψουν μια σελίδα παραπάνω.

Από τη μεριά του, ο έμπειρος στο είδος Ρομπ Κοέν παραφορτώνει την ταινία με σκηνές δράσης, για να μας κάνει να ξεχάσουμε την έστω και στοιχειώδη έλλειψη πλοκής και χαρακτήρων – όχι ότι περίμενε κανείς και θαύματα - και να προσπεράσουμε αυτό το απόλυτο μπέρδεμα, που άνετα μπορεί να θεωρηθεί μία από τις χειρότερες ταινίες της χρονιάς.



Δεν ήσουν ποτέ εδώ (You were never really here)

Σκηνοθεσία: Λιν Ράμσεϊ

Παίζουν: Χοακίν Φοίνιξ, Εκατερίνα Σάμσονοφ

Ένα κορίτσι αγνοείται. Ένας βασανισμένος τιμωρός σε αποστολή διάσωσης. Διαφθορά κι εκδίκηση μέσα σε μια δίνη βίας που μπορεί να οδηγήσει στη λύτρωση.

Μία από τις σπουδαιότερες γυναικείες φωνές του σύγχρονου κινηματογράφου, η Λιν Ράμσεϊ, επιστρέφει δυναμικά μετά το «Πρέπει να μιλήσουμε για τον Κέβιν», αποσπώντας στις Κάννες το Βραβείο Καλύτερου Σεναρίου (εξ ημισείας με το «Ο Θάνατος του Ιερού Ελαφιού») και Βραβείο Καλύτερου Αντρικού Ρόλου για τον Χοακίν Φοίνιξ.

Βασισμένη στο μυθιστόρημα του Τζόναθαν Έιμς, η Σκωτσέζα σκηνοθέτης παραδίδει ένα αιματοβαμμένο θρίλερ για έναν αλύτρωτο εξολοθρευτή άγγελο. Ένας βετεράνος πεζοναύτης, αντικοινωνικός και με ψυχολογικά προβλήματα, αναλαμβάνει έναντι αμοιβής να σώζει κορίτσια που έχουν πέσει θύματα σεξουαλικού εμπορίου και να τα επιστρέφει στις οικογένειές τους.

Η φαινομενικά απλή υπόθεση εντοπισμού της ανήλικης κόρης ενός Νεοϋορκέζου Γερουσιαστή, τον οδηγεί σε ένα θανάσιμο δίκτυο διαφθοράς, που αγγίζει υψηλά πολιτικά κλιμάκια.

Έχοντας για πρώτη φορά ως κεντρικό της ήρωα έναν άντρα, η Ράμσεϊ αφηγείται με ωμό ρεαλισμό την αιματηρή σταυροφορία του σε έναν σκοτεινό κόσμο διαφθοράς και παρακμής. Με σαφείς επιρροές από ταινίες των '70s όπως ο «Ταξιτζής» του Σκορσέζε και το «Hardcore» του Πολ Σρέντερ κι έναν αγνώριστο Χοακίν Φίνιξ που βουτά στην άβυσσο μιας εφιαλτικής πραγματικότητας, αναζητώντας την κάθαρση, η Ράμσεϊ επιβεβαιώνει ακόμα μια φορά τη φήμη της.

Σέρλοκ Ζούμπομς (Sherlock Gnomes)

Σκηνοθεσία: Τζον Στίβενσον

Με τις φωνές των ( στα ελληνικά): Τηλέμαχου Κρεβάικα, Κώστα Φιλίππογλου, Μυρτούς Αλικάκη, Χρήστου Θάνου, Λένας Παπαθανασίου, Άλκη Ζερβού, Χριστίνας Βαρζοπούλου, Χαράς Ζησιμάτου κ.α

Οι νάνοι των κήπων βιώνουν μια θεότρελη περιπέτεια στο Λονδίνο.

Ο Ζουμπαίος και η Ιουλιέτα φτάνουν στην πόλη του Λονδίνου, παρέα με τους φίλους και την οικογένειά τους. Η μεγαλύτερή τους ανησυχία είναι να προλάβουν να ετοιμάσουν τον νέο τους κήπο για την άνοιξη. Γρήγορα όμως συνειδητοποιούν πως κάποιους απαγάγει νάνους του κήπου και η μόνη λύση ακούει στο όνομα Σέρλοκ Ζουμπόμς. Ο διάσημος ντετέκτιβ και ορκισμένος προστάτης των νάνων που ζουν στους κήπους του Λονδίνου, παρέα με τον πιστό του συνεργάτη Γουάτσον, αναλαμβάνει να λύσει το μυστήριο, οπότε τίποτα στο Λονδίνο δεν πρόκειται να μείνει στη θέση του.





Ειδήσεις από την Ιδεολογική Αρχαιότητα: Μαρξ/Αϊζενστάιν/Κεφάλαιο (Nachrichten aus der ideologischen Antike: Marx, Eisenstein, Das Kapital)

Ντοκιμαντέρ, 2008

Σκηνοθεσία: Αλεξάντερ Κλούγκε

Ένα «κεφαλαιώδες» έργο για το «Θωρηκτό Ποτέμκιν» της πολιτικής οικονομίας.

Οι «Ειδήσεις από την ιδεολογική αρχαιότητα - Ο Μαρξ/Ο Αϊζενστάιν/Το κεφάλαιο » είναι ένα από τα πιο σύνθετα, μνημειώδη έργα της πρόσφατης ιστορίας του κινηματογράφου.

Με διάρκεια άνω των εννέα ωρών, ο σκηνοθέτης Αλεξάντερ Κλούγκε προσφέρει μια ανακατασκευή του ημιτελούς έργου του Αϊζενστάιν για την κινηματογράφηση του «Κεφαλαίου» του Μαρξ, που ακολούθησε μετά από μια πυρετώδη συνάντηση με τον Τζέιμς Τζόις το 1927, όπου οι δύο άνδρες συζήτησαν τη δυνατότητα μιας ταινίας με θέμα το «Κεφάλαιο», που είχε γραφτεί εξήντα χρόνια νωρίτερα. Τότε η προσπάθειά τους απέτυχε, αφού ούτε το Χόλιγουντ ούτε το Κρεμλίνο ήταν διατεθειμένοι να στείλουν τα απαραίτητα χρήματα.

Ο Αλεξάντερ Κλούγκε αποφάσισε να πραγματοποιήσει το σχέδιό τους και να αναζητήσει διάφορους ειδικούς που θα μπορούσαν να μιλήσουν για το « Κεφάλαιο «με σύγχρονο, ελκυστικό και πολλές φορές παιχνιδιάρικο

egel ο Χέλμουτ Μέρκερ, είναι ο «Οδυσσέας» του Τζόις, όπου ολόκληρη η ιστορία του κόσμου συμπυκνώνεται σε μια ημέρα της ζωής του ήρωα. Και οδηγός του είναι ο Βάλτερ Μπένγιαμιν, σύμφωνα με τον οποίο επαναστάτης δεν είναι ο πρωτοπόρος, αλλά εκείνος που ξέρει να τραβά χειρόφρενο την κατάλληλη στιγμή.