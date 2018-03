Ελληνες αρχαιολόγοι: Τούρκοι βανδαλίζουν ναούς και μνημεία στην Αφρίν

«Την οδύνη του για την ανθρωπιστική καταστροφή που εξακολουθεί να πλήττει τα ιστορικά εδάφη της Συρίας, εκφράζει ο Σύλλογος Ελλήνων Αρχαιολόγων (ΣΕΑ) σε σχετικό ψήφισμα της γενικής συνέλευσής του.

Mε πλέον πρόσφατο επεισόδιο, την καταστροφή που αφήνουν στο πέρασμά τους οι τουρκικές επιθέσεις στη συροτουρκική μεθόριο, και συγκεκριμένα στη ζώνη του Afrin, στην αυτοδιαχειριζόμενη περιοχή των Κούρδων (Ροζάβα). Επιπλέον, o Σύλλογος κάνει λόγο για «αγανάκτηση» και «έντονο αίσθημα πικρίας και για τις καταστροφές μνημείων που μεταδίδονται από το Afrin».

«Συγκεκριμένα, την Παρασκευή 26.01.2018 ο νεο-χεττιτικός ναός του Ain Dara (γύρω στα 1000 π.Χ.), μνημείο που παρουσιάζει αναλογίες με τον χαμένο σήμερα ναό του Σολομώντος στην Ιερουσαλήμ, καταστράφηκε από τουρκικούς αεροπορικούς βομβαρδισμούς. Πρόκειται για μία συμπληρωματική πράξη στην επιθετική εικονοκλαστική στάση, η οποία εκδηλώνεται τα τελευταία χρόνια σε εξέχοντα μνημειακά σύνολα της Συρίας, όπως στην Παλμύρα.

Ο νεο-χεττιτικός ναός του Ain Dara , φωτογραφίες: wikipedia

Η διαφορά σε σχέση με το παρελθόν είναι ότι ο συγκεκριμένος βανδαλισμός πραγματοποιήθηκε όχι από μία τρομοκρατική οργάνωση, όπως το μη αναγνωρισμένο Islamique State of Iraq and the Levant (ISIL), αλλά από ένα κράτος, που μετέχει σε διεθνείς οργανισμούς» σημειώνει ο ΣΕΑ.

«Είναι σαφές ότι, πλάι στην ανθρωπιστική καταστροφή, πλάι στο ξερίζωμα τόσων ανθρώπων που καταφεύγουν ως πρόσφυγες στην Ευρώπη και αλλού, οι βανδαλισμοί μνημείων αλλοιώνουν τον πολιτιστικό χάρτη της Εγγύς Ανατολής, προκαλώντας τρομακτικές καταστροφές και ανεπανόρθωτες πληγές στα υλικά τεκμήρια και στη συλλογική μνήμη» συμπληρώνει ο Σύλλογος Ελλήνων Αρχαιολόγων, υπενθυμίζοντας «ότι τα μνημεία αυτών των πανάρχαιων τόπων με την τεράστια ιστορική και καλλιτεχνική αξία ανήκουν σε όλη την ανθρωπότητα και η καταστροφή τους εξαλείφει ολόκληρα κεφάλαια από το συλλογικό πολιτιστικό απόθεμα».

Για τους λόγους αυτούς, ο ΣΕΑ, σύμφωνα με το ψήφισμα, «συντάσσεται στο κίνημα ειρήνης και ζητά να σταματήσει ο πόλεμος στη Συρία και κάθε ιμπεριαλιστική επέμβαση» και συγχρόνως «καλεί τους θεσμικούς παράγοντες στο εσωτερικό της χώρας αλλά και σε ευρωπαϊκό και διεθνές επίπεδο να αναλάβουν δράση για την άμεση παύση τους, καθώς και για την καταδίκη όλων όσοι συνεχίζουν να προκαλούν ανενόχλητοι αυτές τις ανεπανόρθωτες καταστροφές».

πηγή: ΑΠΕ-ΜΠΕ