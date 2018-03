Θεοδωράκης για Παγκόσμια Ημέρα Συνδρόμου Down: Ας μην κάνουμε πως δεν τους βλέπουμε

«Ηρέμησε, έχω μόνο ένα επιπλέον χρωμόσωμα», έγραφαν τα μπλουζάκια των παιδιών με σύνδρομο Down που συνάντησα πέρσι στη Θεσσαλονίκη.

Ετσι ξεκινάει η ανάρτηση του Σταύρου Θεοδωράκη με αφορμή τη σημερινή Παγκόσμια Ημέρα του Συνδρόμου Down.

Ο Σταύρος Θεοδωράκης παραθέτει προσωπικές ιστορίες με παρέα παιδιά με σύνδρομο DOWN.

Ολόκληρη η ανάρτηση

«Ηρέμησε, έχω μόνο ένα επιπλέον χρωμόσωμα», έγραφαν τα μπλουζάκια των παιδιών με σύνδρομο Down που συνάντησα πέρσι στη Θεσσαλονίκη.

Πήγαμε για μπόουλινγκ εκεί στη γειτονιά του Συλλόγου, στα Κωνσταντινοπολίτικα. Και ήταν βέβαια πολύ καλύτεροι από μένα. «Παίζουμε κάθε Σάββατο», μου είπε ο Χριστόφορος, παγκόσμιος πρωταθλητής στους Special Olympics, μαζί με την Φραντζέσκα.



Η άθληση κάνει θαύματα στα παιδιά. Θυμάμαι την ιστορία ενός κοριτσιού με Down που την πρώτη μέρα ανέβηκε δειλά στα πέδιλα του σκι και την έβδομη μέρα κατέβαινε την πλαγιά.



Ο Σύλλογος Συνδρόμου Down που εδρεύει στη Θεσσαλονίκη υποστηρίζει 400 οικογένειες από όλη την Ελλάδα. Πέρσι το Ποτάμι είχε στηρίξει τα παιδιά.

Είναι ίσως η ώρα να σας πω ότι στο Ποτάμι – εθελοντές, στελέχη, βουλευτές, ευρωβουλευτές, μαζί και εγώ – έχουμε πάρει την απόφαση να στηρίζουμε ανθρώπους που βρίσκονται σε ανάγκη. Έμπρακτα, όχι μόνο με λόγια. Βοηθάμε κάθε φορά για έναν μόνο χρόνο, ώστε να μην δημιουργούνται εκατέρωθεν εξαρτήσεις.

Η σκυτάλη, όμως, της βοήθειας δεν πρέπει να πέσει κάτω. Επικοινωνήστε με τον Σύλλογο να σας πουν τι ανάγκες έχουν τα παιδιά.

Email: down@hol.gr

Τηλέφωνο 2310925000

Και κάντε τους like στο Facebook: http://bit.ly/2GPSJxN



Σήμερα είναι η Παγκόσμια Ημέρα του Συνδρόμου Down, όπως καθιερώθηκε το 2006 με πρωτοβουλία του γιατρού Στυλιανού Αντωναράκη, καθηγητή Γενετικής στο Πανεπιστήμιο της Γενεύης.



Ας κοιτάξουμε τους ανθρώπους με Down. Προσπαθούν, αγωνίζονται, ερωτεύονται, πληγώνονται. Ας μην κάνουμε πως δεν τους βλέπουμε».