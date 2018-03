Γονατιστός ο Ρίνγκο Σταρ των Beatles χρίστηκε ιππότης στο Μπάκιγχαμ [εικόνες]

Ο πρώην ντράμερ των Beatles Ρίνγκο Σταρ χρίστηκε ιππότης στα Ανάκτορα του Μπάκιγχαμ και αστειεύτηκε με τους δημοσιογράφους μετά την τελετή λέγοντας «Περιμένω εσείς να χρησιμοποιήσετε τον τίτλο μου».

Ο 77χρονος μουσικός από το Λίβερπουλ που τώρα ζει στο Λος 'Αντζελες τιμήθηκε για την προσφορά του στη μουσική, καθώς το όνομά του περιλαμβανόταν φέτος στη λίστα Τιμών της Πρωτοχρονιάς της Βασίλισσας της Αγγλίας.

Ο Ρίνγκο, του οποίου το πραγματικό όνομα είναι Ρίτσαρντ Στάρκι, συμμετείχε με τον Πολ Μακ Κάρτνεϊ, τον Τζορτζ Χάρισον και τον Τζον Λένον στα θρυλικά Σκαθάρια, όταν αντικατέστησε τον ντράμερ Πιτ Μπεστ το 1962 και περιστασιακά ήταν αυτός που τραγουδούσε, κυρίως τα κομμάτια Yellow Submarine και With a Little Help from my Friends.

Από το 1988 ο Σταρ ως Σκαθάρι ανήκει στο Rock and Roll Hall of Fame, μια τιμητική διάκριση για τους καλλιτέχνες του ροκ εν΄ρολ, και το 2015 τιμάται ξανά με τον ίδιο τίτλο για τη σόλο καριέρα του μετά τη διάλυση του διάσημου βρετανικού συγκροτήματος.

Ο Μακ Κάρτνεϊ χρίστηκε ιππότης πριν από 21 χρόνια και η χθεσινή τελετή πραγματοποιήθηκε 53 χρόνια μετά τη βράβευση των Beatles με το παράσημο του Τάγματος της Βρετανικής Αυτοκρατορίας το 1965 από τη βασίλισσα Ελισάβετ.

Ο Ρίνγκο συνοδευόταν από τη σύζυγό του Μπάρμπαρα Μπαχ στα Ανάκτορα όταν χρίστηκε ιππότης από τον πρίγκιπα Ουίλιαμ που ένστολος ακούμπησε το σπαθί του στον ώμο του Σταρ, δίδοντάς του τον τίτλο του Σερ, ακολουθώντας έτσι ένα παραδοσιακό τελετουργικό.

«Δεν ξέρω πώς να κάνω χρήση του τίτλου αυτού σωστά», είπε την ώρα που έδειχνε το παράσημό του ο Σερ Ρίτσαρντ Στάρκι σε δημοσιογράφο του BBC μετά την τελετή, «αλλά περιμένω εσείς να κάνετε χρήση αυτού».

Πηγή: ΑΠΕ-ΜΠΕ