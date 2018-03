Στην ελίτ της ελληνικής επιχειρηματικής σκηνής 21 εταιρείες -Ποιες είναι

To Sustainable Performance Directory, ο Επιχειρηματικός Δείκτης Βιώσιμης Ανάπτυξης, παρουσίασε χτες, στο Παλαιό Χρηματιστήριο Αθηνών τις 21 εταιρείες που σηματοδοτούνται ως οι ΤHE MOST SUSTAINABLE COMPANIES ΙΝ GREECE 2017.

Οι 21 εταιρείες που εντάσσονται στην ηγετική ομάδα των ελίτ της ελληνικής επιχειρηματικής σκηνής, μετά από μέτρηση και αξιολόγηση των μη χρηματοοικονομικών δεδομένων τους, μπορούν να λειτουργήσουν ως παραδείγματα καλής επιχειρηματικής πρακτικής και μπορούν να διαδραματίσουν σημαντικό ρόλο στη διαμόρφωση ενός νέου αναπτυξιακού μοντέλου που συνδέεται άμεσα με την ανταγωνιστικότητα των ελληνικών επιχειρήσεων και την προσέλκυση επενδύσεων.

Οι εταιρείες που σηματοδοτούνται ως ΤHE MOST SUSTAINABLE COMPANIES IN GREECE 2017, αποτελούν φωτεινά παραδείγματα για το σύνολο της Ελληνικής επιχειρηματικότητας και Πρεσβευτές ανάδειξης της αξίας της Βιώσιμης Ανάπτυξης στην ελληνική αγορά είναι:

ΤΣΙΜΕΝΤΑ ΤΙΤΑΝ,

ΑΓΕΤ ΗΡΑΚΛΗΣ,

ΒΙΑΝΕΞ,

ΔΙΑΓΝΩΣΤΙΚΟ ΚΑΙ ΘΕΡΑΠΕΥΤΙΚΟ ΚΕΝΤΡΟ ΑΘΗΝΩΝ ΥΓΕΙΑ,

ΕΘΝΙΚΗ ΤΡΑΠΕΖΑ ΤΗΣ ΕΛΛΑΔΟΣ,

ΕΛΒΑΛΧΑΛΚΟΡ,

ΕΛΛΗΝΙΚΑ ΠΕΤΡΕΛΑΙΑ,

ΕΛΛΗΝΙΚΟΣ ΧΡΥΣΟΣ,

ΕΥΡΩΠΑΙΚΗ ΠΙΣΤΗ Α.Ε.Γ.Α.,

ΜΥΤΙΛΗΝΑΙΟΣ,

ΟΤΕ,

ΟΜΙΛΟΣ ΕΤΑΙΡΕΙΩΝ ΠΑΕΓΑΕ,

ΤΡΑΠΕΖΑ EUROBANK ERGASIAS,

ENEL GREEN POWER HELLAS,

IMERYS ΒΙΟΜΗΧΑΝΙΚΑ ΟΡΥΚΤΑ ΕΛΛΑΣ,

INTERAMERICAN,

LIDL HELLAS & ΣΙΑ,

MSD MERCK SHARP & DOHME,

POLYECO,

QUEST ΣΥΜΜΕΤΟΧΩΝ,

WIND ΕΛΛΑΣ.

Στην εισαγωγική της ομιλία η κα. Χρυσούλα Εξάρχου, Αντιπρόεδρος του QualityNet Foundation, ανέφερε: «Το Sustainability Performance Directory, είναι ο πρώτος Επιχειρηματικός Δείκτης Βιώσιμης Ανάπτυξης για την ελληνική αγορά και αποτελεί πλαίσιο αναφοράς για τη διαχείριση της μη χρηματοοικονομικής πληροφορίας, αναδεικνύοντας την Υπεύθυνη Επιχειρηματικότητα με ειδική σηματοδότηση.»

Στη συνέχεια τόνισε ότι: «Όλες οι επιχειρήσεις που έχουν ξεχωρίσει ως THE MOST SUSTAINABLE COMPANIES 2017 λαμβάνουν ένα ειδικό σήμα το οποίο θα μπορούν να χρησιμοποιήσουν προς όλα τα ενδιαφερόμενα κοινά τους και επισήμανε τη στρατηγική συνεργασία με το German Council for Sustainable Development, για τη μεταφορά τεχνογνωσίας και χρήσης του γερμανικού Κώδικα Βιωσιμότητας για τη δημιουργία του αντίστοιχου ΕΛΛΗΝΙΚΟΥ ΚΩΔΙΚΑ ΒΙΩΣΙΜΟΤΗΤΑΣ που αποτέλεσε τη βάση της δημιουργίας του Sustainability Performance Directory.»