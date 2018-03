Κυριολεκτικά αγνώριστη είναι η Μπρίτνεϊ Σπίαρς στη νέα καμπάνια του Kenzo [εικόνες & βίντεο]

Η Μπρίτνεϊ Σπίαρς, το κορίτσι που αγάπησε η Αμερική με το «Hit me baby one more time», έχει καταφέρει να βρει τον παλιό καλό της εαυτό και είναι κυριολεκτικά αγνώριστη στη νέα καμπάνια του Kenzo.

Οι θαυμαστές της είναι ενθουσιασμένοι με την επιστροφή της. Η τραγουδίστρια της ποπ, απ΄ότι βλέπουμε στις φωτογραφίες και στα βίντεο που αναρτήθηκαν στο Instagram, είναι στα καλύτερά της.

Κάποιοι θα έλεγαν μάλιστα ότι είναι απίστευτη η μεταμόρφωσή της. Σίγουρα οι φωτογραφίες έχουν περάσει από photoshop, αλλά το αποτέλεσμα θυμίζει την παλιά Μπρίτνεϊ που ξέραμε.

Είναι η πρώτη φόρα για την 36χρονη Σπιαρς που πρωταγωνιστεί σε καμπάνια κάποιου fashion brand και κρίνοντας από τις φωτογραφίες μάλλον το διασκέδασε αρκετά.

