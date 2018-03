Συμβαίνει και στις καλύτερες οικογένειες -Γιατί ο Κάρολος αγνοεί επιδεικτικά την... συμπεθέρα του Κάρολ Μίντλετον, όταν την συναντάει

Όλες οι οικογένειες έχουν τις δυσκολίες τους. Ακόμη και οι βασιλικές.

Σύμφωνα με μία νέα μη εξουσιοδοτημένη αυτοβιογραφία του πρίγκιπα Καρόλου, με συγγραφέα τον Τομ Μπόουερ και τίτλο «Rebel Prince: The Power, Passion an Defiance of Prince Charles», ο πρίγκιπας Κάρολος ένιωσε να απειλείται από τη δημοτικότητα της Κέιτ Μίντλετον και του πρίγκιπα Γουίλιαμ τα τελευταία χρόνια.



Όταν ο μεγαλυερος γιος του, Γουίλιαμ, παντρεύτηκε την Κέιτ τον Απρίλιο του 2011, το ζευγάρι μετακόμισε στο Νόρφολκ όπου και έζησε το μεγαλύτερο διάστημα μέχρι τον περασμένο Σεπτέμβριο, με σκοπό να προστατεύσουν τη ζωή τους από τα φώτα της δημοσιότητας.

Επίσης, τις περισσότερες γιορτές, αυτά τα χρόνια, αποφάσισαν να τις περνούν με τους γονείς της Κέιτ, Κάρολ και Μάικλ Μίντλετον, κάτι που όπως φαίνεται δεν άρεσε καθόλου στον Κάρολο. «Η απόσταση ανάμεσα στο Χάιγκροβ και το Νόρφολκ απομόνωσε τον πρίγκιπα από τα εγγόνια του και επέτρεψε στην μητέρα της Κέιτ, να πάρει τα ηνία» γράφει το βιβλίο, σύμφωνα με την Daily Mail.



Οι γονείς της Κέιτ Μίντλετον, Κάρολ και Μάικλ. Φωτογραφία: AP

Δεδομένου ότι ο Κάρολος ήταν θυμωμένος με όλα αυτά, φέρεται να αποφάσισε να κάνει... αντίποινα και μούτρα στην μητέρα της Κέιτ Μίντλετον, αγνοώντας την επιδεικτικά, όταν τύγχανε να την συναντάει σε διάφορες κοινωνικές περιστάσεις. «Ο Κάρολος άρχισε να φοβάται πως είχε χάσει την εύνοια του γιου του. Αυτό εξόργισε τόσο πολύ τον Γουίλιαμ που αποφάσισε να συμβουλευτεί τη γιαγιά του, βασίλισσα Ελισάβετ. Για να αντιμετωπίσει τα κακόβουλα σχόλια με όλο αυτό που συνέβαινε με τον Κάρολο και την Κάρολ Μίντλετον, η βασίλισσα κάλεσε έναν τηλεοπτικό κάμεραμαν να τις τραβήξει την ώρα που έκανε ξενάγηση στην... συμπεθέρα Κάρολ γύρω από το κτήμα Μπαλμόραλ».



Αφότου παντρεύτηκαν ο Γουίλιαμ και η Κέι, «ο Κάρολος εξέφρασε την ανησυχία του για το γεγονός πως η προσοχή του κοινού είχε αρχίσει να αλλάζει» αναφέρει το βιβλίο.

Την ίδια ώρα, η Καμίλα Πάρκερ, ένιωθε το αντίθετο από το σύζυγό της. «Δεν ενδιαφερόταν καθόλου» σημειώνει ο Ρόμπερτ Χιγκντον, ο διευθύνων σύμβουλος του φιλανθρωπικού ιδρύματος του Καρόλου. «Αλλά ο Κάρολος έβλεπε την Κέιτ και τον Γουίλιαμ ως τους νέους πρωταγωνιστές και φοβόταν πως θα είχε πρόβλημα». Η Καμίλα, δε, δεν ενδιαφερόταν για τις φήμες πως η Κέιτ μπορεί να γινόταν βασίλισσα της Αγγλίας. «Αυτή θα είμαι εγώ» είπε, μάλιστα, κάποτε.