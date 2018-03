MadWalk 2018: Ολη η σόουμπιζ ήταν εκεί -Στρας, διαφάνειες και αδιάφορες εμφανίσεις [εικόνες]

To MadWalk 2018 by Serkova- The Fashion Music Project πραγματοποιήθηκε με μεγάλη επιτυχία χθες στο Ολυμπιακό Κέντρο Ξιφασκίας με όλη τη σόουμπιζ να παρακολουθεί το λαμπερό σόου.

Έλληνες σχεδιαστές και fashion brands ένωσαν τις δυνάμεις τους με αγαπημένους καλλιτέχνες στήνονας ένα εκπληκτικό σόου με παρουσιαστή τον Χρήστο Μάστορα από τις MEΛΙSSES και την Μαίρη Συνατσάκη.

Στη σκηνή παρουσίασαν τις δημιουργίες τους με τους καλλιτέχνες, οι εξής σχεδιαστές και fashion brands:

Δημήτρης Πέτρου – Σάκης Ρουβάς, Στέλιος Κουδουνάρης – Ρένα Μόρφη, BSB – Claydee & Jenn Morel, Madame Shoushou – Demy, The ΜΙΝΙ Design Lab- Θοδωρής Μαραντίνης & Ανδριάνα Μπάμπαλη, Galanu – Ευρυδίκη & Τζώρτζια Κεφαλά, Χριστίνα Ζαφειρίου – Έλλη Κοκκίνου, Pepe Jeans London – 719, Josephine Wendel, Konnie Metaxa, Yvonne Bosnjak – Ντορέττα Παπαδημητρίου, Apostolos Mitropoulos – Aisel, AXEL – Otherview & Θωμαή Απέργη, Vassilis Emmanuel Zoulias – Σμαράγδα Καρύδη, Vrettos Vrettakos – Ελένη Φουρέιρα, HUG Special Act by Noxzema – Αναστάσιος Ράμμος & Δανάη Παππά και η Γιάννα Τερζή σε ένα special act με φιλανθρωπικό χαρακτήρα σε συνεργασία με την BSB.

Το σόου θα μεταδοθεί και τηλεοπτικά τις επόμενες ημέρες, μέχρι τότε ας χαζέψουμε τις λαμπερές παρουσίες στο κόκκινο χαλί. Κάποιες από τις καλεσμένες εμφανίστηκαν στο κόκκινο χαλί με πραγματικά ιδιαίτερα λουκ άλλες... πέρασαν και δεν άγγιξαν:

Σμαράγδα Καρύδη

Σάσα Σταμάτη

Γιάννα Τερζή

Εβελιν Καζαντζόγλου

Demy

Demy Ντορέτα Παπαδημητρίου

Θωμαή Απέργη

Ζόζεφιν, Κόνυ Μεαξά

Eλενα Γαλύφα

Οther View

Νάγια

Κόνυ Μεταξά