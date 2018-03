Madwalk: Οι απίθανες μπότες της Σάσας Σταμάτη τράβηξαν όλα τα βλέμματα [εικόνα]

Μια σούπερ εμφάνιση έκανε στο κόκκινο χαλί του Madwalk η Σάσα Σταμάτη.

Η δημοσιογράφος και παρουσιάστρια της εκπομπής του ΣΚΑΪ «Ooh La La» πήγε στο fashion music project που διοργάνωσε για 8η συνεχή χρονιά το Madwalk και έκλεψε τις εντυπώσεις με τις μπότες που φόρεσε.

Oι over the knee μπότες της by Celia Kritharioti είναι φτιαγμένες στο χέρι από πέτρες Swarovski και γράφουν… τον τίτλο της εκπομπής της.

Η Σάσα Σταμάτη έδειξε με αυτή την κίνηση πως είναι πολύ μπροστά και διαφήμισε με τον καλύτερο τρόπο την εκπομπή που παρουσιάζει τα Σαββατοκύριακα στον ΣΚΑΪ.

Αλλωστε είναι η πρώτη φορά που δοκιμάζεται ως παρουσιάστρια στο τιμόνι μιας εκπομπής και η επιλογή της να φορέσει αυτές τις μπότες άρεσε πολύ.

