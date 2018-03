«3 βραβεία Ermis για τις καμπάνιες της Stoiximan στα Ermis Awards»

Έχοντας αποσπάσει 2 silver βραβεία Ermis το 2016 για τις ταινίες «Ένα Μαζί σου» και «Κορυφές», τα φετινά βραβεία Ermis έρχονται να φέρουν τρία ακόμη νέα βραβεία, Gold, Bronze & Silver, για το δημιουργικό και την παραγωγή της διαφημιστικής ταινίας της Stoiximan, «Λευκή Γραμμή», καθώς και για το δημιουργικό της Virtual Reality εμπειρίας, «The Legendary VR Experience- Είμαι η Ομάδα μου».

Το Ermis Gold και το Ermis Silver βραβείο απέσπασε η ταινία «Λευκή Γραμμή» στην ενότητα AD και Production αντίστοιχα. Η ταινία δημιουργήθηκε στο πλαίσιο του προγράμματος χορηγικής ενίσχυσης της Stoiximan για τον ελληνικό αθλητισμό, αποτελώντας τον Μεγάλο Χορηγό της διοργάνωσης Stoiximan.gr Football League για το έτος 2016-2017. Τη δημιουργική επιμέλεια της διαφημιστικής ταινίας ανέλαβε η διαφημιστική εταιρεία Another Circus, ενώ την παραγωγή η Ribeye.

Σε δήλωσή του ο Πάνος Κωνσταντόπουλος, Διευθυντής Marketing & Επικοινωνίας της Stoiximan, ανέφερε, «Είμαστε πολύ ενθουσιασμένοι και φυσικά υπερήφανοι για τις διακρίσεις αυτές. Δέσμευσή μας είναι να προσφέρουμε πάντα υπηρεσίες υψηλής ποιότητας, επιδιώκοντας να βρισκόμαστε στην κορυφή και να καινοτομούμε για να γινόμαστε κάθε φορά καλύτεροι. Με αυτή τη σκέψη, δίπλα μας βρίσκονται συνεργάτες που υπερασπίζονται την δέσμευση αυτή. Και τους ευχαριστούμε θερμά, που για ακόμη μια χρονιά, δουλέψαμε ομαδικά με πάθος και αφοσίωση, καταφέρνοντας μαζί να αναδείξουμε μέσα από αυτές τις καμπάνιες τις αξίες και ένα μέρος της αποστολής της Stoiximan».

Ο Ευάγγελος Καραπέτσας, co-Founder της Another Circus, διαφημιστικής εταιρίας της Stoiximan που επιμελήθηκε και τις δύο αυτές επικοινωνίες, επεσήμανε «Νιώθουμε μεγάλη ικανοποίηση όταν βλέπουμε ότι οι στόχοι μας εκπροσωπούν απόλυτα τις ανάγκες του πελάτη μας. Και με την Stoiximan, αισθανόμαστε τυχεροί αφού έχουμε δημιουργήσει μια ειλικρινή σχέση που βασίζεται σε αξίες κοινές με τις δικές μας. Επιδιώκουμε να δημιουργούμε καμπάνιες μοναδικής αισθητικής αξίας που αντικατοπτρίζουν τη φιλοσοφία της Stoiximan για την κορυφή, για το καλύτερο, για το καινούριο. Αγαπάμε να τολμάμε και να βρίσκουμε ξεχωριστούς δρόμους επικοινωνίας με όλα τα εργαλεία και μέσα που μας δίνει η εποχή. Ιδιαίτερα, μάλιστα, όταν αυτοί οι δρόμοι είναι παράλληλοι με πολύτιμους συνεργάτες όπως η Ribeye, τότε νιώθουμε ακόμη πιο σίγουροι για τις ιδέες που ‘φέρνουμε στη ζωή».

Ο Τάσος Κυριακαντωνάκης, παραγωγός της Ribeye σημείωσε, «Για ακόμη μια χρονιά η εξαιρετική συνεργασία μεταξύ του πελάτη μας, Stoiximan και της διαφημιστικής εταιρείας Another Circus κατάφερε να μας οδηγήσει και φέτος σε μια ακόμη τιμητική βράβευση. Ανάμεσα στις προϋποθέσεις για ένα δημιουργικά εύστοχο αποτέλεσμα, ανήκει πάντα ένα ισχυρό και καθαρό μήνυμα, ένα καλά δομημένο και ουσιώδες σενάριο και μια αψεγάδιαστη εκτέλεση. Ξέρουμε πλέον πολύ καλά, ότι η ισορροπία ανάμεσα σε αυτούς τους ‘όρους’ έχει βρεθεί και είναι για εμάς μεγάλη χαρά να συνεργαζόμαστε με την Stoiximan και την Another Circus.»

Το τρίτο βραβείο Ermis Bronze στην ενότητα Digital – Innovative Use of Technology, απέσπασε η Virtual Reality εμπειρία «The Legendary VR Experience- Είμαι η Ομάδα μου», καμπάνια που δημιουργήθηκε στο πλαίσιο της προβολής της χορηγίας της Stoiximan με την ΠΑΕ Ολυμπιακός και αποτελεί την πρώτη Virtual Reality εμπειρία αποκλειστικά δημιουργημένη για αθλητικό club. Την επιμέλεια της ανέλαβε η εταιρεία Another Circus.