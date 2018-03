Επάγγελμα, κλώνος της Καρντάσιαν -Τις πληρώνουν για να προωθούν καλλυντικά [εικόνες]

Τα τελευταία χρόνια η Κιμ Καρντάσιαν, η Αμερικανίδα τηλεπερσόνα, επιχειρηματίας και μοντέλο ενέπνευσε μία υποκουλτούρα στο Instagram με σωσίες της σε όλο τον κόσμο.

Έχουν ακριβώς την ίδια εμφάνιση με την πρωταγωνίστρια του ριάλιτι «Keeping Up with the Kadashians» - λεπτές μύτες, γεμάτα χείλη και ευδιάκριτα ζυγωματικά.

Κάποιες έχουν μεγάλο αριθμό ακολούθων στο Instagram και βγάζουν τα προς το ζην ως influencers ομορφιάς (ασκούν επιρροή στο κοινό που τους παρακολουθεί, στις πλατφόρμες κοινωνικής δικτύωσης) αν και δεν κερδίζουν 500.000 δολάρια για κάθε post, όπως η Κιμ Καρντάσιαν, όπως αναφέρουν δημοσιεύματα.

«Όλοι αγαπούν την Κιμ Καρντάσιαν, είναι πανέμορφη» ανέφερε η Νάκια Φούλερ, ιδρύτρια της εταιρείας καλλυντικών Nakeah Cosmetics.

Η Φούλερ πληρώνει όσες μοιάζουν την Κιμ έως και 1.500 δολάρια σε προϊόντα για να προωθήσουν τα είδη μακιγιάζ της στα μέσα κοινωνικής δικτύωσης. «Η εμφάνιση και ο τόνος του δέρματος της Κιμ δεν περιορίζεται σε μία φυλή» τονίζει.

Σε δημοσίευμα της New York Post παρουσιάζονται τουλάχιστον πέντε κλώνοι της Κιμ Καρντάσιαν κάποιες από τις οποίες έχουν πολλά κοινά με τη σταρ του reality και όχι μόνο την εμφάνιση.

Sonia and Fyza Ali

Είναι από το Ντουμπάι, στα Ηνωμένα Αραβικά Εμιράτα και έχουν αποκτήσει 768.000 ακολούθους στον λογαριασμό τους στο Instagram. Είναι οι αδερφές Sonia and Fyza Ali.

H Sonia έχει μια εντυπωσιακή ομοιότητα με την Κιμ, ενώ η αδερφή της Fyza είναι σωσίας της μικρότερης αδελφή της Κιμ, Κάιλι. Λόγω της εμφάνισή τους εξασφάλισαν διαφημίσεις με τις εταιρείες καλλυντικών MAC και Charlotte Tilbury. Συνήθως δημοσιεύουν κριτικές για προϊόντα μακιγιάζ, αλλά οι πιο δημοφιλείς είναι selfies στις οποίες είναι μαζί .

«Όταν είμαστε στις ΗΠΑ, οι άνθρωποι μας αποκαλούν Καρντάσιανς», λέει η Fyza . Αλλά επιμένουν ότι δεν αντιγράφουν σκόπιμα τις Καρντάσιανς. «Πολλές από τις γυναίκες [στο Ντουμπάι] μοιάζουν με εμάς» σημειώνει.

Kamila Osman

Η Kamila Osman ζει στο Τορόντο και στο Λος Άντζελες και έχει 580.000 ακόλουθους στο Instagram. Συνήθως δημοσιεύει φωτογραφίες της σε σπορ αυτοκίνητα και δωμάτια πολυτελών ξενοδοχείων. Πρόσφατα δήλωσε στο TheStar.com ότι σχεδιάζει να κυκλοφορήσει ένα R & B single.

Το 2016, ο Τζόναθαν Σέμπαν προσπάθησε να κάνει τη φίλη του, Κιμ Καρντάσιαν να ζηλέψει καλώντας την όμοιά της, Osman σε ένα πάρτι, το οποίο προβλήθηκε σε επεισόδιο του οικογενειακού reality. Ένα χρόνο αργότερα η Osman εθεάθη με τον πρώην της Κιμ, Tyga.

Γέλενα Καρλεούσα

Η Γέλενα Καρλεούσα δημοφιλής τραγουδίστρια από τη Σερβία της turbo -folk μουσικής (είδος που είναι γνωστό στις βαλκανικές χώρες) έχει 1,7 εκατομμύρια ακόλουθους.

Το πρώτο της άλμπουμ κυκλοφόρησε το 1995 και αποτελεί ένα από τα πιο γνωστά ονόματα του συγκεκριμένου είδους μουσικής. Φωτογραφίζεται κυρίως στο δρόμο και δημοσιεύει βίντεο από τις συναυλίες της.

Όταν η Κιμ Καρντάσιαν έκανε πλατινέ το χρώμα των μαλλιών της το 2015, η τραγουδίστρια που ήταν πάντα ξανθιά δημοσίευσε φωτογραφία της και δίπλα φωτογραφία της Καρντάσιαν με λεζάντα στίχο από το τραγούδι του Eminem «The Real Slim Shady»: «Will the real Slim Shady [sic] please stand up?».

Claudia Sampedro

Στο Μαϊάμι ζει η γεννημένη στην Κούβα, Claudia Sampedro. Με 1 εκατ. ακόλουθους στο Instagram έκανε καριέρα ως μοντέλο για μαγιό και αγαπά να δημοσιεύει φωτογραφίες της με αθλητικά ρούχα και μπικίνι. Πρωταγωνίστησε στο «WAGS Miami» του E! το 2017. Το 2011 είχε σχέση με τον πρώην της Κιμ Καρντάσιαν, παίκτη το αμερικανικού ποδοσφαίρου Ρέτζι Μπας.

φωτογραφίες: instagram

πηγή: ΑΠΕ-ΜΠΕ