Κένταλ Τζένερ: Oχι, δεν είμαι γκέι

Η Κένταλ Τζένερ αρνείται τις φήμες που την θέλουν να είναι ομοφυλόφιλη.

«Νομίζω ότι αυτό λέγεται γιατί δεν είμαι όπως οι αδελφές μου, που είναι: "Είμαι εδώ με το αγόρι μου"», είπε η Τζένερ στο περιοδικό Vogue όταν την ρώτησαν γιατί στο διαδίκτυο γράφεται συχνά πως είναι ομοφυλόφιλη. «Αυτό έγινε μια στιγμή γιατί δεν με είδαν με κάποιον άντρα».

Το αστέρι του «Keep Up With the Kardashians» είπε επίσης ότι η «αρσενική ενέργεια» που έχει θα μπορούσε να ρίξει νερό στο μύλο των φημών.

«Δεν νομίζω ότι έχω ένα αμφιφυλόφιλο ή ομοφυλόφιλο στοιχείο στο σώμα μου, αλλά δεν ξέρω! Ποιος ξέρει; Είμαι ανοιχτή για την εμπειρία ? όχι εναντίον της. Επίσης ξέρω ότι έχω μια... ανδρική ενέργεια, αλλά δεν θέλω να το θέσω λανθασμένα, γιατί δεν είμαι τρανσέξουαλ ή ο,τιδήποτε. Έχω μια σκληρή ενέργεια. Κινούμαι διαφορετικά».

«Αλλά για να απαντήσω στην ερώτησή σας. Όχι, δεν είμαι γκέι. Δεν έχω να κρύψω απολύτως τίποτα. Δεν θα έκρυβα ποτέ κάτι τέτοιο», είπε και αναφέρθηκε στη σχέση που έχει με τον μπασκετμπολίστα Μπλέικ Γρκίφιν, χωρίς όμως να αναφέρει το όνομά του.

«Είμαι χαρούμενη. Είναι πολύ ωραίο», είπε όταν την ρώτησαν για το εάν έχει φίλο και πρόσθεσε: «Υπάρχει κάποιος, που είναι πολύ καλός για μένα».