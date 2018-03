To VW up! GTI ξεκινά από τα 15.620 ευρώ

Το νέο up! GTI δίνει στους πιο νέους τη δυνατότητα να μπουν στον κόσμο του GTI και αφήνει τους λίγο μεγαλύτερους να αναπολήσουν όμορφες αναμνήσεις, 42 χρόνια μετά το ντεμπούτο του πρώτου Golf GTI.

Η ιστορία επαναλαμβάνεται και παρότι οι εποχές έχουν αλλάξει –το ίδιο και οι απαιτήσεις– τα δύο μοντέλα συνδέουν οι σχεδόν κοινές εξωτερικές διαστάσεις και οι ιπποδυνάμεις των κινητήρων.

Ο χαρακτήρας και η απόδοση των 115 PS του νέου up! GTI, με τελική στα 196 χλμ./ώρα, ευθυγραμμίζεται με το Golf GTI Mk1 που είχε παρουσιασθεί το 1976, με ισχύ 110 PS. Το νέο up! GTI διαθέτει σπορ στήσιμο και τα κλασικά χαρακτηριστικά ενός GTI (συμπεριλαμβανομένων των κόκκινων λωρίδων στη μάσκα, τις κόκκινες δαγκάνες των φρένων και τις καρό επενδύσεις clark, σκωτσέζικου τύπου, των καθισμάτων).

Ένα τυπικό GTI χαρακτηριστικό είναι το ιδανικό στήσιμό του, που προσδίδει μία ευελιξία τύπου go-kart και ταυτόχρονα υψηλά επίπεδα άνεσης. Επιπλέον, το ισχυρότερο μέλος της οικογένειας up! διατηρεί ένα χαμηλό κόστος κτήσης και χρήσης. Όπως και στο Golf GTI Mk1, στο νέο up! GTI οι υψηλές επιδόσεις δεν σημαίνουν και υψηλά κόστη για τον ιδιοκτήτη.

Το νέο up! GTI συνεχίζει το δόγμα ενός κόμπακτ και ελαφρού GTI: με περίσσεια ισχύος, ζωηρή σχεδίαση, απολαυστική οδηγική ευχαρίστηση και υψηλή απόδοση. Το 1976 ένα κόμπακτ αυτοκίνητο όπως το Golf είχε το μέγεθος ενός σημερινού up! του 2018. Για την ακρίβεια το up! GTI έχει μήκος 3.600 χιλ, 1.478 χιλ. ύψος και 1.641 χιλ. πλάτος (δίχως τους εξωτερικούς καθρέπτες). Το εσωτερικό του είναι ανάλογα ευρύχωρο με του αυθεντικού GTI. Το απόβαρο είναι στα 1.070 κιλά συμπεριλαμβανομένων των συστημάτων παθητικής (αερόσακοι, χάλυβας υψηλής αντοχής) και ενεργητικής (ηλεκτρονικά συστήματα) ασφάλειας.

Το νέο up! GTI κινεί ένας τρικύλινδρος κινητήρας TSI με χωρητικότητα 999 κ.εκ., με υπερτροφοδότηση και άμεσο ψεκασμό, το σύνολο δηλαδή που συναντάμε στις πιο πρόσφατες γενιές των Polo και Golf. Διαθέτει διπλό επικεφαλής εκκεντροφόρο και οδοντωτό ιμάντα χρονισμού. Και οι δύο εκκεντροφόροι έχουν ρυθμιστεί για τη βέλτιστη και χαμηλότερη εκπομπή ρύπων και κατανάλωση καυσίμου και ταυτόχρονα την υψηλότερη απόδοση ισχύος. Συναντάμε καινοτομίες όπως ο ηλεκτρονικός έλεγχος της διάταξης αποσυμπίεσης του turbo, η πολλαπλή εισαγωγής με ενσωματωμένο τον εναλλάκτη αέρα και την πολλαπλή εξαγωγής ενσωματωμένη στην κυλινδροκεφαλή. Με μέγιστη πίεση στο κύκλωμα ψεκασμού τα 350 bar, το καύσιμο μίγμα ψεκάζεται απευθείας στους θαλάμους καύσης. Αυτά και πολλά άλλα χαρακτηριστικά επιτρέπουν στον μικρό και ελαφρύ τρικύλινδρο κινητήρα να αποδίδει 115 PS από τις 5.000 έως και τις 5.500 σ.α.λ. Ο άμεσος ψεκασμός συμβάλλει και στη μέγιστη ροπή των 200 Nm (από τις 2.000 έως τις 3.500 σ.α.λ.) που μεταφέρονται στον εμπρός άξονα μέσω χειροκίνητου κιβωτίου 6 σχέσεων. Συγκριτικά, το πρώτο Golf GTI του 1976 απέδιδε 140 Nm στις 5.000 σ.α.λ.

Ένα GTI πρέπει να είναι άμεσα αναγνωρίσιμο ως GTI και τα λογότυπα GTI αποτελούν μια πιστοποίηση της αυθεντικότητας ενός σπορ Volkswagen. Μπροστά ξεχωρίζει μία κόκκινη ρίγα που διατρέχει τη μάσκα, φυσικά με το λογότυπο GTI. Ένα ακόμη χαρακτηριστικό κοινό γνώρισμα των σύγχρονων GTI η τυπική κυψελοειδούς σχήματος γρίλια στη μάσκα σε ματ μαύρο. Στο πλάι, το up! GTI κοσμείται από διπλές λωρίδες που διατρέχουν το προφίλ του. Αυθεντικό GTI όμως και πίσω. Οι πόρτες των πορτμπαγκάζ σε όλα τα up! είναι σε μαύρο χρώμα. Αυτή η λεπτομέρεια αυτόματα παραπέμπει στο χρώμα του πρώτου Golf GTI. Συνδυάζεται με σκούρα πλαϊνά κρύσταλλα, ενώ στο πάνω μέρος της υπάρχει ένα επανασχεδιασμένο σπόιλερ, μεγαλύτερο σε σχέση με τις υπόλοιπες εκδόσεις up! για να διασφαλίζει αυξημένο κάθετο αεροδυναμικό φορτίο στον πίσω άξονα και να βελτιστοποιεί την ευστάθεια στις υψηλές ταχύτητες.

Εσωτερικά, πέρα από τα λογότυπα GTI, έχουμε το κλασικό υφασμάτινο σκωτσέζικο μοτίβο με τις λευκές και κόκκινες λωρίδες να εναλλάσσονται σε ένα μαύρο φόντο, ενώ η ίδια εικόνα έχει αποτυπωθεί και στις κεντρικές περιοχές των επενδύσεων στα καθίσματα. Τα εξωτερικά μέρη των καθισμάτων είναι μαύρα. Τα λογότυπα GTI κοσμούν τις λαβές των θυρών, ένα ειδικό λογότυπο βρίσκεται στον επιλογέα ταχυτήτων, όπως και στο πολυλειτουργικό τιμόνι με την κόκκινη ραφή και το μεγάλο λογότυπο στην κάθετη ακτίνα. Η λαβή του χειρόφρενου είναι και αυτή επενδυμένη με δέρμα ενώ η οροφή επίσης είναι ιδιαίτερη, σε σπορ μαύρο χρώμα.

Το up! GTI διατίθεται με ένα συγκεκριμένο πακέτο στοιχείων που το κάνουν να ξεχωρίζει. Αυτά τα επιπρόσθετα χαρακτηριστικά περιλαμβάνουν το ηχοσύστημα Composition Phone, έξι ηχεία, σύστημα αυτόματου κλιματισμού, θερμαινόμενα καθίσματα, ηλεκτρικά ρυθμιζόμενους και θερμαινόμενους καθρέπτες, προβολείς ομίχλης με στατικό φωτισμό στροφής και σπορ ρύθμιση πλαισίου. Το up! GTI είναι διαθέσιμο με την στάνταρ βαφή pure white σε τρίθυρο αμάξωμα.

Το up! GTI άμεσα διαθέσιμο στην ελληνική αγορά με προτεινόμενη τιμή λιανικής 15.620 € (τρίθυρη έκδοση) και 15.990 € (πεντάθυρη έκδοση)