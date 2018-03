Οι 60’s φωτογραφίες μόδας του Peter Knapp είναι ο ορισμός της Pop art [βίντεο]

Μία νέα έκθεση στο Παρίσι εξυμνεί το έργο του Σουηδού φωτογράφου μόδας, Peter Knapp, ο οποίος διετέλεσε καλλιτεχνικός διευθυντής του γαλλικού Elle τις δεκαετίες 1960 -1970.

Την έκθεση «Dancing in the Street, Peter Knapp et la Mode 1960-1970» που φιλοξενείται στο Cité de la Mode et du Design, συνθέτουν 100 φωτογραφίες που ρίχνουν φως στη στενή συνεργασία του Knapp με τους Γάλλους μόδιστρους όπως οι Αντρέ Κουρέζ, Πιερ Καρντέν και Ιβ Σεν Λοράν.

Ο Knapp γεννήθηκε το 1931 στη Σουηδία και σπούδαζε ζωγραφική, γραφικές τέχνες και φωτογραφία στη Ζυρίχη και το Παρίσι.

Το 1959 προσελήφθη από την ιδρύτρια και αρχισυντάκτρια του γαλλικού περιοδικού Elle, H élène Lazaref, η οποία τον ανακάλυψε να εργάζεται ως γραφίστας στο πολυκατάστημα Galeries Lafayette.

Στο Elle ξεκίνησε ως φωτογράφος και σύντομα έγινε καλλιτεχνικός διευθυντής εντάσσοντας στο δυναμικό του περιοδικού διάσημους φωτογράφους, όπως η Σάρα Μουν και ο Ρόμπερτ Φρανκ για τα editorial μόδας.

Οι δικές του φωτογραφίες συνέχισαν να εμφανίζονται στις σελίδες του περιοδικού τη δεκαετία του 1960. Με τη Bolex Paillard 16mm φωτογραφική του κάμερα αιχμαλώτιζε τα έντονα χρώματα της mod μόδας και τις χαλαρές σιλουέτες.

Υπό τη θητεία του Knapp, τα editorial του Elle συχνά προσέγγιζαν την pop art, σφυρηλατώντας μία νέα οπτική για την εμφάνιση των μοντέρνων γυναικών και τον τρόπο που ντύνονταν.

Την εποχή εκείνη, στις σελίδες των περιοδικών μόδας, εξακολουθούσαν να κυριαρχούν η υψηλή ραπτική και οι κώδικες της, αποσυνδεδεμένοι από μια νεολαία που άρχισε να απελευθερώνεται, να ονειρεύεται, να πηγαίνει σε πάρτι -έκπληξη, να καπνίζει, να χορεύει και να φλερτάρει.

Στις φωτογραφίες που υπογράφει ο Knapp ή που παραγγέλνει από άλλους φωτογράφους, ζητά από τα μοντέλα να βγάλουν γάντια και καπέλα. Τα φωτογραφίζει στο δρόμο ή στην παραλία. Χρησιμοποιεί το περιοδικό Elle ως εργαστήριο πειραματισμών.

«Η διαφορά στο πέρασμα από τη δεκαετία του 1950 στη δεκαετία του 1960 ήταν μνημειώδης» εξηγεί ο συνεπιμελητής της έκθεσης Audrey Hoareau, τόσο στη φωτογραφία της μόδας όσο και στην κοινωνία γενικότερα. Ήταν μια «πολύ ζωντανή περίοδος - μία επανάσταση».

Το 1966 ο Knapp αποχώρησε από το γαλλικό Elle και άρχισε να εργάζεται ως freelancer στον διεθνή Τύπο (Vogue, Stern, and the Sunday Times), ως ρεπόρτερ, φωτογράφος πορτρέτων και φωτογράφος μόδας.

Το 1967 βοήθησε στη δημιουργία της ιταλικής Vogue τον Ολιβιέρο Τοσκάνι.

Πάνω απ' όλα, συμμετείχε σε ένα άλλο ορόσημο της γαλλικής ποπ κουλτούρας σκηνοθετώντας (1965-1968) μετά από αίτημα της δημοσιογράφου Daisy de Galard επεισόδια του τηλεοπτικού σόου «Dim Dam Dom».

Επέστρεψε ως καλλιτεχνικός διευθυντής στο γαλλικό Elle από το 1974 έως το 1978.

Στη συνέχεια εργάστηκε ως καθηγητής, γραφίστας και δημιουργός ντοκιμαντέρ.

Το 2002, σκηνοθέτησε τρεις ταινίες για την ιστορία της φωτογραφίας για το TV5 and και το 2006, το ντοκιμαντέρ «Van Gogh, les derniers jours à Anvers» (Van Gogh's Last Days in Anvers).

Η έκθεση «Dancing in the Street, Peter Knapp et la Mode 1960-1970» στο La Cité de la Mode et du Design στο Παρίσι θα διαρκέσει έως τις 10 Ιουνίου 2018.

πηγή: ΑΠΕ-ΜΠΕ