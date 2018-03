Τραγωδία στο μπάτσελορ: Νεκρή η νύφη-σταρ του Instagram και οι φίλες της -Συνετρίβη το αεροσκάφος [εικόνες]

Σε τραγωδία μετατράπηκε το μπάτσελορ οκτώ γυναικών που γιόρτασαν στα Ηνωμένα Αραβικά Εμιράτα, καθώς το αεροσκάφος με το οποίο επέστρεφαν συνετρίβη στο Ιράν.

Η Μίνα Μπασαράν, κόρη γνωστού επιχειρηματία και σταρ του Instagram, ταξίδεψε με επτά φίλες της στα Ηνωμένα Αραβικά Εμιράτα για να γιορτάσουν τον επικείμενο γάμο της.

Σε φωτογραφία που ανήρτησε στα social media, μία ημέρα πριν την τραγωδία, η ίδια και οι φίλες της έδειχναν χαρούμενες και πόζαραν χαμογελαστές, φορώντας μπουρνούζια και γυαλιά ηλίου στο ξενοδοχείο One and Only Royal Mirage του Ντουμπάι.

Στο ταξίδι της επιστροφής γράφτηκε το τέλος για τις οκτώ φίλες και τα μέλη του πληρώματος. Λίγα λεπτά πριν τη συντριβή το πλήρωμα είχε ζητήσει να πετάξει χαμηλότερα λόγω τεχνικού προβλήματος, στη συνέχεια το αεροσκάφος χάθηκε από τα ραντάρ.

«Το αεροσκάφος εξαφανίστηκε από το ραντάρ όταν πετούσε σε υψόμετρο 32.000 ποδών ενώ έχανε ύψος και μειωνόταν η ταχύτητά του», ανέφερε Ιρανός αξιωματούχος. Τα μαύρα κουτιά του σκάφους έχουν εντοπιστεί και σύντομα θα υπάρξουν απαντήσεις για την τραγωδία. Στο σημείο της τραγωδίας έφτασαν οι συγγενείς των θυμάτων συνοδευόμενη από έναν Τούρκο διπλωμάτη.