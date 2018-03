Ερευνα: Αύξηση εξαγωγών ελληνικών τροφίμων προς Σουηδία -Κυρίως των βιολογικών

Οι εξαγωγές ελληνικών τροφίμων στη Σουηδία αντιπροσωπεύουν ποσοστό περίπου 37% των συνολικών εξαγωγών μας σε αυτή τη χώρα, ενώ καταγράφονται αυξητικές τάσεις.

Στο πλαίσιο αναζήτησης δυνατοτήτων περαιτέρω αύξησης της πορείας των εξαγωγών τροφίμων, πραγματοποιήθηκε πρόσφατα συνάντηση εκπροσώπων της Ελληνικής πρεσβείας με εκπροσώπους της Σουηδικής Ομοσπονδίας Εμπόρων Τροφίμων (Svensk Dagligvaruhandel) και διαπιστώθηκε ότι υπάρχουν σημαντικά περιθώρια για τις ελληνικές εξαγωγές με δεδομένο την άνοδο των αγορών μέσω ηλεκτρονικών καταστημάτων αλλά και της αύξησης της κατανάλωσης βιολογικών προϊόντων.

Στο ενημερωτικό σημείωμα του συμβούλου Α΄ στο γραφείο Οικονομικών και Εμπορικών Υποθέσεων της πρεσβείας μας, Παντελή Γιαννούλη, χαρακτηρίζεται ως ιδιαίτερα εποικοδομητική η συνάντηση, στην οποία έγινε ενημέρωση για το ρόλο και το έργο της ομοσπονδίας.

Τάσεις αγοράς τροφίμων

Όπως προέκυψε από την παρουσίαση,

1. Ο κύκλος εργασιών του εμπορίου τροφίμων ανήλθε κατά το 2014 στα 545 δισ. κορώνες ή στα περίπου 57 δισ.Ευρώ.

2. Οι εμπλεκόμενες εταιρείες απασχολούν περίπου 129.000 άτομα, εκ των οποίων το 27% είναι κάτω των 25 ετών.

3. Ο αριθμός των καταστημάτων λιανικής μειώνεται σημαντικά και από 5.356 το 2000, έφθασε στα 3.828 το 2015 (μείωση 1.528 καταστήματα ή -29%).

4. Ο κύριος όγκος των καταστημάτων -ποσοστό άνω του 90%- συγκεντρώνεται στο νότιο τμήμα της χώρας, όπου άλλωστε βρίσκονται και οι μεγαλύτερες σουηδικές πόλεις (Στοκχόλμη με περίπου 1,4 εκ.κατοίκους, Γκέτεμποργκ με περίπου 550 χιλ., Μάλμε με περίπου 280 χιλ., η Ουψάλα με περίπου 140 χιλ., Βεστερός με περίπου 110 χιλ., Έρεμπρο με περίπου 107 χιλ., Λίνσεπινγκ με περίπου 104 χιλ., Χέλσινγκμποργκ με περίπου 100 χιλ. κλπ).

5. Οι τιμές των βασικών αγαθών -κρέας, γαλακτοκομικά, αυγά και λαχανικά- αυξάνονται με πολύ χαμηλότερους ρυθμούς από το ρυθμό αύξησης των εισοδημάτων.

6. Αυξάνονται με σταθερούς ρυθμούς, οι πωλήσεις βιολογικών προϊόντων, από το 2% του 2004 στο 6% του 2014 (αλλά φαίνεται να σταθεροποιούνται στο 7% για το 2016 και 2017).

7. Αυξάνονται με σημαντικούς ρυθμούς, οι πωλήσεις προϊόντων ιδιωτικής ετικέτας από το 7% του 2004 στο 23% του 2014.

8. Αυξάνονται με σημαντικούς ρυθμούς, οι πωλήσεις on line, καθώς από 600 χιλ.Κορώνες το 2009, έφθασαν στα 5,7 δισ. κορώνες το 2016 (αντιπροσωπεύουν περίπου το 10% των συνολικών πωλήσεων).

9. Τα μικτά περιθώρια κέρδους ανάλογα με τον κλάδο κατά το 2014 κυμαινόταν από 30-44%, ενώ τα καθαρά περιθώρια κέρδους από 1,6% μέχρι 3,1%.



Έργο ομοσπονδίας

Η Σουηδική Ομοσπονδία Εμπόρων Τροφίμων έχει μέλη τις μεγαλύτερες και κυριότερες εταιρείες σούπερ μάρκετ στη Σουηδία (Axfood AB, Bergendahls Food AB, Coop Sverige AB, ICA Sverige AB, Lidl Sverige KB και Livsmedelshandlarna), εταιρείες που αντιπροσωπεύουν το 97% της λιανικής αγοράς τροφίμων.

Η Ομοσπονδία προστατεύει και προωθεί τα κοινά συμφέροντα των εταιρειών/μελών της, σε ζητήματα πολιτικής που επηρεάζουν τη βιομηχανία, ενώ παράλληλα εκπροσωπεί τις εταιρείες-μέλη της σε επαφές με την Κυβέρνηση, με διάφορες Αρχές, ΕΕ, ΜΚΟ και άλλους Διεθνείς Οργανισμούς.



Ανάπτυξη κατευθυντήριων γραμμών και συμφωνιών

Η ομοσπονδία καταρτίζει κατευθυντήριες γραμμές και συμφωνίες για διάφορους τομείς του τομέα λιανικής, με βάση την ερμηνεία της σημερινής νομοθεσίας. Οι κατευθυντήριες γραμμές για την ασφάλεια των τροφίμων συγκαταλέγονται μεταξύ των σημαντικότερων αυτών τομέων. Υπάρχουν πολλές διαφορετικές συμφωνίες λιανικής, π.χ. τις συμφωνίες για τη χρήση αντιβιοτικών στην παραγωγή τροφίμων, τις πληροφορίες σχετικά με τις πλαστικές σακούλες μεταφοράς και τις προσπάθειες για βιώσιμα προϊόντα φοινικέλαιου.



Συνεργασίες

Η Ομοσπονδία λειτουργεί ως συνεργάτης σε εταιρείες που δραστηριοποιούνται στον τομέα της εφοδιαστικής και της ανακύκλωσης, όπως για παράδειγμα οι :

1) Fran Sverige (From Sweden)

Καθώς δίδεται ιδιαίτερη σημασία στην προώθηση των σουηδικών προϊόντων, η ετικέτα 'Från Sverige' (From Sweden) η οποία τίθεται στη συσκευασία των προϊόντων, όπως και η ετικέτα 'Kött från Sverige' (Meat from Sweden), όπως και η ετικέτα 'Mjölk från Sverige' (Milk from Sweden) -σημειώνεται ότι το να μπει ή όχι η ετικέτα είναι προαιρετικό και όχι υποχρεωτικό για την κάθε εταιρεία-, λειτουργεί με ιδιαίτερα θετικό τρόπο για την αναγνώριση και αγορά των προϊόντων από τους σουηδούς καταναλωτές.

2) GS1

Η GS1 Sweden (Global Standards One Sweden), είναι ένας μη κερδοσκοπικός οργανισμός και αποτελεί μία από τις 112 τοπικές οργανώσεις παγκόσμια του GS1, Οργανισμού ο οποίος δημιουργεί παγκόσμια πρότυπα για την επιχειρηματική επικοινωνία. Το πιο γνωστό από αυτά τα πρότυπα είναι ο γραμμωτός κώδικας/Bar Code , o οποίος εκτυπώνεται σε προϊόντα για να μπορούν να σαρωθούν ηλεκτρονικά.

3) FTI,

Το FTI -Förpacknings och Tidningsinsamlingen- είναι το Εθνικό Σύστημα Ανακύκλωσης και ρόλος του είναι να δίνει πρόσβαση στην ανακύκλωση σε όλες τις σουηδικές εταιρείες.

4) Svenska Retursystem

Η Svenska Retursystem, αποτελεί κατ'ουσίαν κλάδο του ανωτέρω Συστήματος FTI, με τη διαφορά ότι ασχολείται αποκλειστικά με ανακυκλωμένα χαρτοκιβώτια και παλέτες. Το σύστημα λειτουργεί χονδρικά ως εξής : To Svenska Retursystem προμηθεύει τον παραγωγό με ανακυκλωμένα χαρτοκιβώτια και παλέτες , ο παραγωγός συσκευάζει τα προϊόντα του και στη συνέχεια τα παραδίδει στο λιανοπωλητή, ο οποίος μετά την πώληση των προϊόντων τα παραδίδει πίσω στο χονδρέμπορο, που με τη σειρά του τα παραδίδει πίσω στο Svenska Retursystem για έλεγχο, καθαρισμό και επαναπροώθηση στο χονδρέμπορο.

5) και Returpack

Η Returpack είναι ιδιωτική εταιρεία και στόχο έχει να αυξήσει το ποσοστό ανακύκλωσης, μεταλλικών συσκευασιών και πλαστικών μπουκαλιών στη Σουηδία. Σε αυτό το σημείο, αξίζει να σημειωθεί ότι η Σουηδία, έχει την παγκόσμια πρωτοκαθεδρία σε θέματα ανακύκλωσης και ως επιβεβαίωση αναφέρονται τα παρακάτω ποσοστά ανακύκλωσης για το 2016

· 84,9% ποσοστό ανακύκλωσης σε μεταλλικά κουτιά και πλαστικά μπουκάλια

· 1,8 δισ. ήταν τα μεταλλικά κουτιά και τα πλαστικά μπουκάλια που ανακυκλώθηκαν

· 16.361 τόνοι αλουμινίου που ανακυκλώθηκαν

· 20.645 τόνοι πλαστικών μπουκαλιών που ανακυκλώθηκαν



