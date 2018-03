Η Χριστίνα Μπόμπα φωτογραφίζεται με τη μητέρα της -Διαφορετικές αλλά κούκλες [εικόνα]

Mε τη Χριστίνα Μπόμπα να έχει εξελιχθεί σε τοπ Ελληνίδα influencer, είναι επόμενο κάθε φωτογραφία της στο Instagram, να γίνεται σημείο αναφοράς.

Την έχουμε δει σχεδόν σε κάθε έκφανση της ζωής της. Στην καθημερινότητα, στις διακοπές, με τον αγαπημένο της Σάκη Τανιμανίδη, τεέυταία με τη Μαρίνα Βερνίκου, αλλά και με την αδελφή της και τις φίλες της.

Αυτό που είναι σπάνιο στο Instagram της Χριστίνας Μπόμπα είναι οι φωτογραφίες με τους γονείς της.

Η νεαρή Influencer, είπε να επανορθώσει, ανεβάζοντας λίγο νωρίτερα φωτογραφία με τη μητέρα της από την Λαμία όπου ζει.

My mom thinks she taught me how to walk... but really she taught me how to fly! -«Η μαμά μου νομίζει ότι μου έμαθε να περπατάω...στην πραγματικότητα, μου έμαθε πώς να πετάω» γράφει στο ποστ η Χριστίνα Μπόμπα.

Με 244 χιλιάδες ακόλουθους, είναι σχεδόν βέβαιο ότι τα Like θα πέσουν βροχή.

