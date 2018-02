Νυχτερινός μαραθώνιος μουσικών φιλμ στο Φεστιβάλ Ντοκιμαντέρ Θεσσαλονίκης [βίντεο]

Το 20ό Φεστιβάλ Ντοκιμαντέρ Θεσσαλονίκης προβλέπεται ξεχωριστό.

Θα απολαύσουμε ταινίες VR/Virtual Reality, θα «εκτοξευθούμε» στο διάστημα με μια σπέσιαλ προβολή, θα ανταλλάξουμε βιβλία, θα μιλήσουμε για τον Μπασκιά με τη Σάρα Ντράιβερ και για τη λογοκρισία στα Μέσα Κοινωνικής Δικτύωσης, θα ξενυχτήσουμε με έναν μαραθώνιο μουσικών ντοκιμαντέρ και θα υποδεχτούμε τους πρωταγωνιστές ταινιών του 1ου Φεστιβάλ Ντοκιμαντέρ, εκεί που άρχισαν όλα. Η πρεμιέρα του Φεστιβάλ είναι στις 2 Μαρτίου.

Μαραθώνιος μουσικών ντοκιμαντέρ: Ξενυχτάμε με μουσική.

Γιορτάζουμε 20 χρόνια Φεστιβάλ Ντοκιμαντέρ την Παρασκευή 9 Μαρτίου, στο Ολύμπιον με έναν ολονύχτιο μουσικό σινεμαραθώνιο με αγαπημένα μουσικά ντοκιμαντέρ που έχουν κάνει αίσθηση τα τελευταία χρόνια.

Κερτ Κομπέιν, Γιάννης Αγγελάκας, Magnetic Fields, Pulp και Τζορτζ Μάικλ στις ταινίες Cobain: Montage of Heck του Μπρετ Μόργκεν, Ταξιδιάρα Ψυχή της Αγγελικής Αριστομενοπούλου, Strange Powers: Stephin Merrit and the Magnetic Fields των Κέρθι Φιξ και Γκέιλ Ο’ Χάρα, Pulp: A Film About Life Death and Supermarkets του Φλόριαν Χάμπιχτ και George Michael: Freedom του Ντέιβιντ Όστιν.

Cobain: Montage of Heck του Μπρετ Μόργκεν

Ταξιδιάρα Ψυχή της Αγγελικής Αριστομενοπούλου

George Michael: Freedom του Ντέιβιντ Όστιν

Οι ξεχωριστές στιγμές του Φεστιβάλ

Διαγωνιστικό τμήμα με ντοκιμαντέρ VR / Virtual Reality

Κλείστε θέση στον μαγικό κόσμο της Εικονικής Πραγματικότητας. Φορέστε την κάσκα σας και ταξιδέψτε σε όλο τον κόσμο, μέσα από τον εντυπωσιακό χώρο INVR-Virtual Reality Thessaloniki στην καρδιά της Θεσσαλονίκης (Αριστοτέλους 6, είσοδος 5 ευρώ) από τις 2 έως τις 11 Μαρτίου 2018.

Στο διάστημα και πέρα

Που βρίσκεται το Voyager; Μάθετε τα πάντα για το διάσημο διαπλανητικό διαστημόπλοιο το Σάββατο 3 Μαρτίου, στις 20:00, στο Ολύμπιον, στην ειδική προβολή του ντοκιμαντέρ Το απώτατο σημείο της ανθρωπότητας της Έμερ Ρέινολντς. Μετά την προβολή, θα συζητήσουμε με τον πολυβραβευμένο διαστημικό επιστήμονα και μέλος της Ακαδημίας Αθηνών Δρ. Σταμάτη Κριμιζή, σημαντικό στέλεχος της NASA, ο οποίος έχει συμμετάσχει σε αποστολές προς όλους τους πλανήτες του Ηλιακού Συστήματος. Τη συζήτηση θα συντονίσει ο δημοσιογράφος Μάκης Προβατάς. Η ταινία θα βγει στις ελληνικές αίθουσες στις 26 Απριλίου 2018 από την εταιρεία διανομής Filmtrade.

Βραβεία Αγοράς και Πάρτι

Τα βραβεία του Agora Doc Market, στην Αποθήκη Γ’, στο Λιμάνι, την Τετάρτη 7/3 (19.00-20.00). Ελάτε να βραβεύσουμε μαζί τις ταινίες για τις οποίες θα μιλάμε όλοι στο μέλλον. Μετά τη βράβευση, θα γιορτάσουμε μαζί με τους δημιουργούς, στο Agora Party Jameson @Στέρεο!

De(re)constructing Legends Ανακαλύψτε όλα τα μυστικά για τον Ζαν Μισέλ Μπασκιά, του πιο ανατρεπτικού αμερικανού καλλιτέχνη, φίλου του Γουόρχολ, στην ταινία Boom For Real, The Late Teenage Years of Jean-Michel Basquiat (Ολύμπιον, 4/3, 20.30) της Σάρα Ντράιβερ στην οποία φέτος το Φεστιβάλ δίνει δίνει carte blanche. Ιδανική προεργασία πριν την ταινία, η συζήτηση με την Σάρα Ντράιβερ και τον Dennis Lim, δημοσιογράφο και διευθυντή προγράμματος στο Film Society του Lincoln Center της Νέας Υόρκης. Στις 3/3, στις 17:00, σε συνεργασία με το Κέντρο Σύγχρονης Τέχνης Θεσσαλονίκης. Συντονισμός, Γιώργος Κρασσακόπουλος.

Ex Libris Crossing – Ανταλλαγή βιβλίων & συζήτηση

Πότε ανταλλάξατε τελευταία φορά βιβλία; Ελάτε σε ένα διαφορετικό

book crossing event στην Αποθήκη Γ’ το Σάββατο 10 Μαρτίου, στις 18:45. Θα ανταλλάξουμε τα αγαπημένα μας βιβλία και θα συζητήσουμε μαζί με τον Γιάννη Τροχόπουλο, επικεφαλής του οργανισμού «Αθήνα 2018 Παγκόσμια Πρωτεύουσα Βιβλίου». Όλα αυτά, μετά την προβολή του αριστουργήματος του πρωτοπόρου Frederick Wiseman Ex Libris: The New York Public Library (10/3, στις 15.00, αίθουσα Τώνια Μαρκετάκη). Και μην ξεχάσετε: Μαζί με το εισιτήριο, φέρτε κι ένα αγαπημένο βιβλίο για να ανταλλάξετε!

Στο περίεργο σύμπαν των Lucien Castaing-Taylor και Verena Paravel

Σας προσκαλούμε να ανακαλύψετε το έργο των Lucien Castaing-Taylor και Verena Paravel που παρουσιάζεται για πρώτη φορά στο σύνολό του στο αφιέρωμα του 20ού Φεστιβάλ και να γνωρίσετε τους καλλιτέχνες την Παρασκευή 9 Μαρτίου, στις 13:00, στην Αποθήκη Γ’ σε μια συζήτηση που θα συντονίσει η Αθηνά Ραχήλ Τσαγγάρη. Μαζί θα εξερευνήσουμε τις συναρπαστικές διαδρομές τους.

Που σταματά η λογοκρισία στα Μέσα Κοινωνικής Δικτύωσης;

Tι μπορεί να θεωρηθεί «επικίνδυνο περιεχόμενο» στην εποχή της πολιτικής ορθότητας και του lobbying; Η απάντηση στο συγκλονιστικό ντοκιμαντέρ The Cleaners που συντάραξε το Φεστιβάλ του Σάντανς. Με αφορμή το ντοκιμαντέρ συζητάμε τη Δευτέρα 5 Μαρτίου, στις 12:00, στην Αποθήκη Γ' με τον σκηνοθέτη Χανς Μπλοκ, Γιάννη Ιωαννίδη, Αντιπρόεδρο της Ελληνικής Ένωσης για τα Δικαιώματα του Ανθρώπου, Άρη Δημοκίδη, αρχισυντάκτη του LIFO.GR και Μιχάλη Μπλέτσα, Διευθυντή Πληροφορικής στο Media Lab του MIT και έναν εκ των εφευρετών του υπολογιστή των 100 δολαρίων.

Ντοκιμαντέρ και ήρωες 20 χρόνια μετά

Που βρίσκονται σήμερα οι πρωταγωνιστές δύο υπέροχων ντοκιμαντέρ που προβλήθηκαν στο 1ο Φεστιβάλ Ντοκιμαντέρ Θεσσαλονίκης; Θα είναι μαζί μας στην επετειακή 20ή διοργάνωση για να μας αφηγηθούν τις προσωπικές τους ιστορίες, είκοσι χρόνια μετά. Είναι οι ήρωες των ντοκιμαντέρ Νυχτολούλουδα του Νίκου Γραμματικού (9/3, 20.00, Παύλος Ζάννας) και Στο σπίτι του πατέρα μου της Φάτιμα Τζέμπλι Ουαζάνι (8/3, 17.00, Παύλος Ζάννας).

2 συγκλονιστικά ντοκιμαντέρ από την βραβευμένη με 2 Όσκαρ Μπάρμπαρα Κοπλ

Μη χάσετε δύο ταινίες που θα συζητηθούν. Η βραβευμένη με δυο Όσκαρ ντοκιμαντερίστρια Μπάρμπαρα Κοπλ επιστρέφει στο 20ό Φεστιβάλ με το συναρπαστικό πορτρέτο This is Everything: Gigi Gorgeous (6/3, 22.30, Ολύμπιον και 11/3, 21.00 Σταύρος Τορνές) που αφηγείται την ιστορία της transgender σταρ Gigi Lazzarato, μοντέλο και ΥouΤuber με εκατομμύρια followers και το συνταρακτικό A Murder in Mansfield (7/3, 20.30, Ολύμπιον και 9/3, 23.00, Φρίντα Λιάππα) που καταγράφει μια σκοτεινή τραγωδία - τη συνάντηση ενός νεαρού άνδρα με τον πατέρα του, ο οποίος είχε δολοφονήσει τη μητέρα του όταν εκείνος ήταν παιδί.