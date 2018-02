Ασυναγώνιστο το τηλεοπτικό περιεχόμενο του Nova On Demand [βίντεο]

Χιλιάδες τίτλοι μεγάλων κινηματογραφικών ταινιών, επιτυχημένων σειρών, αγαπημένων ταινιών της Finos Films, σημαντικών ντοκιμαντέρ, διασκεδαστικού παιδικού και συναρπαστικού αθλητικού περιεχομένου αποτελούν το ασυναγώνιστο τηλεοπτικό περιεχόμενο της υπηρεσίας Nova On Demand!

Με την υπηρεσία Nova On Demand, όλοι οι συνδρομητές Nova3play, εκτός από το πλούσιο και πλήρες περιεχόμενο που προσφέρουν τα κανάλια της Nova, μπορούν να συνδέσουν τον Novabox αποκωδικοποιητή τους στο internet , να επιλέξουν «on demand» στο τηλεκοντρόλ τους και να παρακολουθήσουν ό,τι εκείνοι θέλουν και όσες φορές θέλουν, χωρίς καμία επιπλέον χρέωση. Η υπηρεσία παρέχει δυνατότητες που διευκολύνουν τον συνδρομητή όπως: αναζήτηση ανά τίτλο, συντελεστές και ημερομηνία, εύκολη κατηγοριοποίηση ανά είδος, προτάσεις περιεχομένου από τη Nova και επανεκκίνηση του προγράμματος από το σημείο της τελευταίας θέασης.

Με το Nova On Demand οι συνδρομητές έχουν τη δυνατότητα να παρακολουθήσουν, όποτε εκείνοι θέλουν, τα νέα επεισόδια των δημοφιλών σειρών που προβάλλονται στα Novacinema αυτή την περίοδο όπως: «Blindspot ΙΙΙ», «NCIS XV», «Lethal Weapon II» και «Timeless II». Ακόμα και επεισόδια σειρών που προβάλλονται στα κανάλια Novacinema ταυτόχρονα με την Αμερική, όπως «Divorce II», «Crashing II», «Here and Now» - και της σειράς «Barry» που έρχεται τον Μάρτιο - είναι άμεσα διαθέσιμα στην υπηρεσία Nova On Demand ταυτόχρονα με την πρώτη προβολή τους στα Novacinema.

Από το Nova On Demand δεν λείπουν και ολόκληροι οι κύκλοι αγαπημένων σειρών, τα Nova Box Sets, συμπεριλαμβανομένων των «Masters of Sex», «The Son», «Black Sails», «The Embassy», «1992», «1993», «Gomorrah», ενώ από τον Μάρτιο θα βρίσκεται σε Nova Box Set και η βραβευμένη σειρά «The Handmaid’s Tale»!

Κάθε μήνα το Nova On Demand θα διαθέτει ένα αφιέρωμα ταινιών με συγκεκριμένη θεματολογία. Ο Μάρτιος θα είναι αποκλειστικά αφιερωμένος στις γυναίκες και οι συνδρομητές Nova3play θα έχουν τη δυνατότητα να απολαύσουν ταινίες βασισμένες σε αληθινές ιστορίες γυναικών, όπως: «Η Σιδηρά Κυρία», «Άρνηση», «Αφανείς Ηρωίδες», «Παιχνίδια Συνωμοσίας», «Brain on fire», «Επτά Μέρες με την Μέριλιν» «150 mg», «The Immortal Life Of Henrietta Lacks», «Δύο Αποφασισμένες Γυναίκες», «Dalida», και «Μητέρα Τερέζα».

Η Nova συνεχίζει να οδηγεί τις εξελίξεις στη συνδρομητική τηλεόραση, προσφέροντας το καλύτερο περιεχόμενο, με τον καλύτερο τρόπο!