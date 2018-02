Το γυναικείο blazer είναι διαφορετικό -Με πολλές δόσεις 80s θα φορεθεί παντού

Κάθε φορά που θες να κάνεις ένα λουκ να φαίνεται πιο formal, το πρώτο που σκέφτεσαι είναι να ρίξεις ένα κομψό σακάκι στους ώμους σου.

Σε κάθε επίσημη περίσταση και κάλεσμα, ειδικά στην in between εποχή που δεν κάνει πολύ κρύο αλλά χρειάζεσαι ένα ελαφρύ πανωφόρι, πάλι η απάντηση είναι το blazer. Για αν μην αναφέρω πόσο απαραίτητο είναι τις καθημερινές στο γραφείο για να δημιουργήσεις το πιο στιλάτο office look.

Το blazer έχει αλλάξει μέσα στα χρόνια πολλές φορές. Κοντό και μεσάτο, μακρύ και loose, με ή χωρίς πέτο, κουμπιά, τσέπες, κάθε φορά επιστρέφει ανανεωμένο σύγχρονο με την εποχή του και απίστευτα chic. Στο σήμερα το blazer φαίνεται ότι αλλάζει ξανά και κλέβει κάτι από το extravagant ύφος μιας ροκ σταρ των 80s.

Το διαχρονικό πανωφόρι δανείζεται επιρροές από την δεκαετία του ‘80 και παίρνει την πιο boxy μορφή του.

