Η Lanes δημιουργεί νέα καμπάνια για την προστασία του Ανοσοποιητικού

Η Lanes ξεκινά δυναμικά το 2018, επικοινωνώντας την πλήρη γκάμα των προϊόντων της για την ολιστική προστασία του Ανοσοποιητικού συστήματος, προσφέροντας λύση στην πρόληψη αλλά και στην αντιμετώπιση των συμπτωμάτων του κρυολογήματος.

Τόσο η σειρά Lanes PropolCare όσο και η Lanes Βιταμίνη C, η νούμερο 1 Βιταμίνη C στην Ελλάδα*, αποτελούν τα βασικά οχήματα επικοινωνίας της νέας καμπάνιας.

Η επικοινωνία του σιροπιού για τον βήχα Lanes PropolCare συνεχίζεται και φέτος με το χαρακτηριστικό μήνυμα «Βήχα; Είχα!». Το αγαπημένο μας τηλεοπτικό ζευγάρι «παντρεύεται» ξανά στις… τηλεοπτικές οθόνες μας, ενώ επικοινωνείται και το φετινό λανσάρισμα που δεν είναι άλλο από τις νέες καραμέλες PropolCare για την αντιμετώπιση του πονόλαιμου σε 3 υπέροχες γεύσεις!

Η επικοινωνία της πλήρους σειράς για το Ανοσοποιητικό από τη Lanes, εμπλουτίζεται και με ένα νέο τηλεοπτικό σποτ για τη Βιταμίνη C! Ο φακός ακολουθεί το τηλεοπτικό μας ζευγάρι, αυτή τη φορά στον έγγαμο βίο! Παρακολουθώντας στιγμές της καθημερινότητάς τους, τους βλέπουμε να περνούν… ένα κρυολόγημα με πολλούς διαφορετικούς τρόπους! «Κάποιες φορές το περνούν βαριά... και κάποιες το περνούν ελαφριά. Άλλες φορές το περνούν δυνατά... και υπάρχουν και οι φορές που δεν είναι σίγουροι αν το περνούν». Σε κάθε περίπτωση όμως, καταλήγουν στο ότι όπως και να περνούν, το ξεπερνούν πιο εύκολα με Βιταμίνη C από τη Lanes, τη νούμερο 1 Βιταμίνη C στην Ελλάδα*! Ταυτόχρονα, ανακοινώνονται και οι 3 νέοι κωδικοί βιταμινών C με τις εξωτικές γεύσεις ανανά- μάνγκο, maracuja και cranberry.

Η νέα καμπάνια πλαισιώνεται από εκτεταμένη επικοινωνία στο digital περιβάλλον τόσο με δημιουργικά displays όσο και με αρθρογραφία. Φέτος, η Lanes, με σκοπό να ενισχύσει τη διάδραση με το κοινό της αλλά και να μεταφέρει με έναν ακόμη πιο δημιουργικό, πρωτότυπο και εύχρηστο τρόπο το νόημα της καμπάνιας της, δηλαδή ότι η Lanes με την πλήρη σειρά της για το Ανοσοποιητικό απαντά σε κάθε ανάγκη… κρυολογήματος, δημιουργεί interactive digital banners! Συγκεκριμένα, δίνεται στον χρήστη η δυνατότητα να γράψει το δικό του σύμπτωμα μέσα στο ίδιο το banner... και στη συνέχεια το ίδιο το banner να του προτείνει το ιδανικότερο προϊόν για την αντιμετώπισή του! Έτσι, για παράδειγμα, εάν κάποιος γράψει τη λέξη «βήχας», τότε το banner του προτείνει το σιρόπι Lanes PropolCare, εμφανίζοντας παράλληλα και το αντίστοιχο link που οδηγεί στο site της Lanes.

Όποια, λοιπόν, κι αν είναι η ανάγκη σας αυτό τον χειμώνα, το σίγουρο είναι πως θα την καλύψετε με κάποιο προϊόν από την πλήρη σειρά της Lanes για το Ανοσοποιητικό!

* IMS, πωλήσεις φαρμακείων, τεμάχια-αξία, MAT 10/2017, 04D