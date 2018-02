Τα Cellier γιορτάζουν και φέτος τον Αγιο Βαλεντίνο με σύνθημα «We are the perfect match» [εικόνες]

Τα Cellier γιορτάζουν και φέτος τον απόλυτο εκφραστή της αγάπης, τον Άγιο Βαλεντίνο και με το σύνθημα «We are the perfect match», σας προτείνουν τις καλύτερες συνθέσεις, εμπνευσμένες από τις πιο γνωστές ρομαντικές ιστορίες που έχουν γραφτεί.

Επιλέξτε τη νουβέλα που σας εμπνέει, κάντε την έκπληξη στο άλλο σας μισό και μετατρέψτε τη βραδιά της 14ης Φεβρουαρίου σε μία…ιστορία αγάπης!

Pride and Prejudice

Όταν η χειραφετημένη Ελίζαμπεθ Μπένετ γνώρισε τον περήφανο και αντισυμβατικό κύριο Ντάρσι δημιουργήθηκε μία χημεία ανάμεσα τους που δεν της άφησε πολλά περιθώρια αντίστασης. Μία τέτοια ιστορία αγάπης αξίζει να τη γιορτάσεις με αρωματικά κεριά, σοκολατάκια venchi και ένα Code Rouge του Gerard Bertrand. Ένα μπουκέτο αρωμάτων από λουλούδια και εσπεριδοειδή, με λεπτές φυσαλίδες, που σίγουρα θα κάνει τη βραδιά σας εκρηκτική!

Wuthering Heights

Η παθιασμένη αλλά καταδικασμένη αγάπη μεταξύ της Κάθριν Έρνσο και του Χίθκλιφ, μπορεί να είχε άλλη κατάληξη αν είχαν γιορτάσει τη σχέση τους με Zinfandel Rose του Beringer. Ανάψτε ένα κερί Cellier και συνδυάστε το άρωμα βατόμουρου, φράουλας και κερασιού με τα υπέροχα σοκολατάκια Venchi! Όλα τα εμπόδια εξαφανίζονται! Xαρείτε τον έρωτα σας!

Jane Eyre

Για μία σχέση με δυσκολίες, όπως αυτή της ατίθασης - για την αγγλική κοινωνία του 19ου αιώνα - Τζέιν, με τον κύριο Ρότσεστερ, δεν υπάρχει τίποτα καλύτερο από ένα Baccorosa Rose, του Zonin.

Πιείτε αγκαλιά το απόλυτο Love... Sparkling κρασί, με ανθικά και φρουτώδη αρώματα και απογειώστε την πιο ερωτική βραδιά του χρόνου! Μust της ημέρας, τα σοκολατάκια Venchi που απογίνονται με την Baccorosa όπως οι λεπτές φυσαλίδες της στο ποτήρι!

Great Expectations

Η ρομαντική ιστορία του νεαρού Πιπ και της ωραίας αλλά καταστροφικής Εστέλλα τα περιέχει όλα. Ταξικές συγκρούσεις, εκδίκηση, φιλία, έρωτα, δυσκολίες. Ωστόσο, ο έρωτας ξεπερνά όλα τα εμπόδια.

Αν ζείτε και εσείς μία τόσο δυνατή αγάπη, δεν έχετε παρά να το γιορτάσετε με Moscato d’Asti Prunotto του Antinori. Ποιος µπορεί να αντισταθεί σε ένα αφρώδες κρασί που ευωδιάζει µε αρώματα λουλουδιών και ολόφρεσκων φρούτων;

Γεμίστε τα ποτήρια της σαμπάνιας και αφεθείτε στις δροσερές φυσαλίδες του! Και μην ξεχνάτε: η απόλαυση κορυφώνεται με τα σοκολατάκια Hearts Venchi.

Gone with the wind

«After all... tomorrow is another day»! είπε η ατίθαση Σκάρλετ όταν ο θυελλώδης έρωτας της με το γοητευτικό και κοσμοπολίτη Ρετ Μπάτλερ έληξε.

Επειδή ο δικός σας έρωτας φουντώνει, ζήστε το απόλυτο πάθος με το γαλλικό, ροζέ κρασί, Whispering Angel του Chateau d'Esclans και απολαύστε το φρουτώδες άρωμα με κυρίαρχα το ροδάκινο, το μάνγκο και το γκρειπφρουτ!

Doctor Zhivago

Μία επική ιστορία αγάπης, όπως αυτή του γιατρού Γιούρι Ζιβάγκο και της μοιραίας Λάρα, που εκτυλίχθηκε με φόντο την Οκτωβριανή Επανάσταση και τον Ρωσικό Εμφύλιο, χρειάζεται και ένα καλό κρασί!

Τι καλύτερο λοιπόν, από ένα Μοντοφώλι! Κεχριμπαρένιο χρώμα, με άρωμα βανίλιας και φρεσκοκομμένου καφέ και μία νότα γεύσης μελιού, τα οποία αναδεικνύονται ιδανικά αν συνδυαστούν με την ομώνυμη σοκολάτα, φτιαγμένη από επιλεγμένα ελληνικά υλικά.

Love Story

Ο Όλιβερ βρήκε το άλλο του μισό στην Τζένιφερ και έζησαν τον τέλειο έρωτα μέχρι να τους χωρίσει η μοίρα..

Εσείς όμως έχετε κάθε λόγο να γιορτάζετε και μία σαμπάνια Bollinger Rose 2006 Limited Edition σε συλλεκτική κασετίνα αποτελεί τον καλύτερο τρόπο να δείξετε στο ταίρι σας πόσο μοναδική είναι η σχέση σας.

Φινετσάτο άρωμα κόκκινων φρούτων όπως κερασιού και άγριας φράουλας, με νότες σταφίδας. Συνδυάστε τη με καραβίδες, αστακό ή σολομό και αφήστε την πολυτέλεια να σας συνεπάρει.

Outlander

Για τους έρωτες που… αντέχουν στο χρόνο και τις δυσκολίες, όπως αυτός της νεαρής νοσοκόμας Κλαιρ και του Φρανκ, επιλέξτε ένα ελληνικό κρασί.

Το Idylle d'Achinos Magnum 2016, La Tour Melas στη μεγάλη, εντυπωσιακή, φιάλη θα σας κρατήσει παρέα όλη τη βραδιά. Απαλό ροζ χρώμα, με αρώματα λουλουδιών και κόκκινων φρούτων.

Δροσερό και ευχάριστο, σίγουρα θα εντυπωσιάσει το σύντροφο σας και θα κάνει τη βραδιά σας ξεχωριστή. Απογειώστε τη βραδιά συνδυάζοντας το με τα σοκολατάκια Venchi!

The Notebook

Η αγάπη του Νόα και της Άλι ξεκίνησε στην εφηβεία, πέρασε από σαράντα κύματα και κράτησε μια ζωή! Για να γιορτάσετε σχέσεις με μεγάλη διάρκεια, δεν υπάρχει τίποτα καλύτερο από μία σαμπάνια Champagne Moet & Chandon Rose Imperial!

Αυθόρμητη και λαμπερή σαν την αγάπη σας, σε τριανταφυλλί χρώμα. Απολαύστε τις γαργαλιστικές φυσαλίδες με ροδάκινο και βερύκοκο και νιώστε την ευχάριστη δροσιά μέντας στην επίγευση. Μην χάνετε χρόνο! Γεμίστε τα ποτήρια σας τώρα!

The Time Traveler’s Wife

Για μία αγάπη χωρίς όρια, όπως αυτή της Κλερ και του Χένρι χρειάζεστε κάτι πιο δυνατό! Γεμίστε δύο ποτήρια με ουίσκι Dalwhinnie Distillers Edition.

Γλυκό και ταυτόχρονα πικρό, όπως κάθε σχέση και με το χαρακτηριστικό άρωμα γλυκόριζας, ενδείκνυται για στιγμές που θέλετε να μείνουν αξέχαστες.

Και μην ξεχνάτε τα σοκολατάκια Venchi!