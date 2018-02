Τα κορμάκια της Xριστίνας Κατσαούνη εκτός από θηλυκά είναι και τόσο άνετα που ξεχνάς ότι τα φοράς

Κάνοντας μια βόλτα στα πιο «in» στέκια της Αθήνας ή απλά σκρολάρωντας στο Instagram feed σου θα έχεις παρατηρήσει πόσο μεγάλη τάση είναι τα bodies.

Όχι όμως οποιαδήποτε bodies. Τα κορμάκια που έχουν γίνει πραγματικά talk of the town τους τελευταίους μήνες και τα φορούν οι πιο εντυπωσιακές, δυναμικές γυναίκες που ξέρουν από στιλ και διάσημες Ελληνίδες celebrities είναι τα The C Edition.

Πίσω από το brand με τα μαύρα κορμάκια, σε αμέτρητα, διαφορετικά σχέδια -όλα τους ένα κι ένα- που ακολουθούν κάθε νέα τάση, είναι η Χριστίνα Κατσαούνη.

Η Χριστίνα μετά από αξιόλογες σπουδές και συνεργασίες στον χώρο των media αλλά και της μόδας, πήρε τελικά την απόφαση να κάνει κάτι δικό της, κάτι που εκφράζει την προσωπικότητα και την χωρίς υπερβολές υψηλή αισθητική της.

Έτσι πριν μερικούς μήνες δημιούργησε το δικό της label αποκλειστικά με bodies, τα οποία ανέκαθεν λάτρευε, επηρεασμένη όπως έχει δηλώσει, από την αγαπημένη της δεκαετία, τα 90s.

