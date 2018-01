Αγιος Βαλεντίνος: Τα φτερά του έρωτα γίνονται παντατίφ και σκουλαρίκια από τον Οίκο «Zolotas»

Κόκκινο, καρδιές, βέλη και ο φτερωτός θεός. Η γιορτή του Αγίου Βαλεντίνου πλησιάζει. Μια μέρα σε κάθε περίπτωση με πρόσιμο θετικό. Είτε τη γιορτάζει κανείς είτε όχι...

Και αυτό γιατί δεν μπορεί κανείς παρά να παραδεχθεί ότι η 14η Φεβρουαρίου αν μην τι άλλο είναι μια μέρα με θετικό πρόσιμο. Γεμάτη θετικά συναισθήματα, αγάπη και.... έρωτα!

Για όσους αρέσκονται να τους παρασέρνει η κόκκινη μαγεία της συγκεκριμένης γιορτής, φέτος μπορούν να την πασπαλίσουν με επιπλέον «χρυσόσκονη», επιλέγοντας... να φορέσουν, να δωρίσουν «Φτερά του Ερωτα», «Wings of Love».

Ο Οίκος ZOLOTAS φέτος εμπνέεται από το μαγικό φτερούγισμα των πουλιών, σύμβολα αγάπηας, έρωτα και ελευθερίας που μεταφέρουν από αρχαιοτάτων χρόνων ένα τρυφερό και παγκόσμιο μήνυμα αγάπης, και δημιουργεί την υπέροχη συλλογή «Wings of Love». Τα φτερά ντύνονται με χρυσό και ασήμι, αποκτούν πέτρες, διαμάντια και ροζ ζαφείρια, γίνονται παντατίφ και σκουλαρίκια και απογειώνουν την αγάπη.

Για αγορά online επισκεφτείτε το www.zolotas.gr.

Παντατίφ "Wings of Love" σε ασήμι γυαλιστερό Παντατίφ "Wings of Love" σε ασήμι επιχρυσωμένο γυαλιστερό Παντατίφ "Wings of Love" σε ροζ χρυσό 18ΚΤ με διαμάντι

Παντατίφ "Wings of Love" σε κίτρινο χρυσό 18ΚΤ με διαμάντι

Σκουλαρίκια "Wings of Love" σε ασήμι γυαλιστερό με ροζ ζαφείρια Σκουλαρίκια "Wings of Love" σε κίτρινο χρυσό 18ΚΤ με διαμάντια Σκουλαρίκια "Wings of Love" σε ροζ χρυσό 18ΚΤ με διαμάντια Σκουλαρίκια "Wings of Love" σε ασήμι επιχρυσωμένο γυαλιστερό με ροζ ζαφείρια