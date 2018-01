Αποκαθήλωση Γούντι Αλεν; Συνεργάτες τον «αδειάζουν» και η ταινία του αναζητά διανομή

Αποστάσεις έχουν πάρει από τον Γούντι Άλεν πρώην συνεργάτες του. Τον καταδίκασαν με αφορμή την κατηγορία για σεξουαλική κακοποίηση της κόρης της Μία Φάροου.

Παράλληλα υπάρχει ενδεχόμενο να μη διανεμηθεί από την Amazon Studios η τελευταία ταινία του, «Μια βροχερή μέρα στη Νέα Υόρκη».

Το 1992, η πρώην σύντροφος του Γούντι, η Μία Φάροου ήρθε σε επαφή με τις Αρχές, για να καταγγείλει την σεξουαλική κακοποίηση της κόρης της, Ντίλαν, από τον σκηνοθέτη. Αν και ο Άλεν επανειλημμένα αρνήθηκε τις κατηγορίες και δεν απαγγέλθηκε από το δικαστήριο κατηγορία εναντίον του, η πλήρης επιμέλεια της Ντίλαν δόθηκε στην Φάροου καθώς ένας δικαστής θεώρησε πιστευτή τη μαρτυρία της.

Ο Κόλιν Φερθ, η Μίρα Σορβίνο, η Γκρέτα Γκέργουιγκ, ο Τιμοτέ Σαλαμέ και η Ρεμπέκα Χολ βγήκαν και εξέφρασαν τη λύπη τους που συνεργάστηκαν με τον Γούντι. Και τόσο η Χολ όσο και ο Σαλαμέ, που πρωταγωνιστούν στο «Μια βροχερή μέρα στη Νέα Υόρκη», επέλεξαν να δώσουν τις αποδοχές τους σε αγαθοεργίες. Άλλοι, όπως οι Νάταλι Πόρτμαν, Ρις Γουίδερσπουν και Τρέισι Έλις Ρος, βγήκαν και δήλωσαν ότι υποστηρίζουν και πιστεύουν την Ντίλαν.

Ντίλαν Φάροου

Πηγή, που θέλησε να διατηρήσει την ανωνυμία της, δήλωσε στη The New York Post ότι η ταινία «Μια βροχερή μέρα στη Νέα Υόρκη», της οποίας η διανομή από την Amazon Studios είναι προγραμματισμένη, «μπορεί είτε να μην προβληθεί, είτε να την πετάξουν, χωρίς κανενός είδους διαφήμιση και χωρίς προβολή στις κινηματογραφικές αίθουσες». Με άλλα λόγια, να κυκλοφορήσει μόνο σε DVD ή Blu-ray.

Ο Γούντι αρνήθηκε για μία ακόμη φορά τις κατηγορίες μετά την εμφάνιση της Ντίλαν στο CBS Morning Show στην οποία τις επανέλαβε. «Δεν παρενόχλησα ποτέ την (σ.σ. υιοθετημένη) κόρη μου» είπε ο Γούντι. «Όταν, για πρώτη φορά πριν από περισσότερα από 25 χρόνια, διατυπώθηκε αυτός ο ισχυρισμός, η υπόθεση εξετάστηκε διεξοδικά και από την Κλινική Σεξουαλικής Κακοποίησης Παιδιών στο Νοσοκομείο Γέιλ-Νιου Χέιβεν και από το New York State Child Welfare».

«Η εξέταση κράτησε πολλούς μήνες και οι δύο οργανισμοί κατέληξαν, ανεξάρτητα ο ένας από τον άλλον, ότι δεν υπήρξε ποτέ παρενόχληση. Αντιθέτως, πιθανολόγησαν ότι ένα ευάλωτο παιδί καθοδηγήθηκε από μια θυμωμένη μητέρα, κατά τη διάρκεια ενός εριστικού χωρισμού, να πει αυτή την ιστορία» πρόσθεσε ο Γούντι. Και κατηγόρησε την Φάροου και την Ντίλαν ότι «με κυνισμό, δράττονται της ευκαιρίας που προσφέρει το κίνημα Time's Up για να επαναλάβουν αυτόν τον αναξιόπιστο ισχυρισμό».





Η Ντάιαν Κίτον δηλώνει ότι θα παραμείνει πιστή φίλη του Γούντι Άλεν

H εδώ και πολλά χρόνια συνεργάτης και φίλη του Γούντι Άλεν, Ντάιαν Κίτον υπερασπίστηκε τον σκηνοθέτη, ο οποίος δέχεται πυρά από πολλές πλευρές μετά τις καταγγελίες της θετής κόρης του, Ντίλαν Φάροου ότι την κακοποίησε σεξουαλικά.

Η Ντάιαν Κίτον, είπε ότι θα παραμείνει πιστή στον «φίλο της».

Η Αμερικανίδα ηθοποιός, σεναριογράφος και παραγωγός έγραψε στο Twitter: «Ο Γούντι Άλεν είναι φίλος μου και εξακολουθώ να πιστεύω σε αυτόν».

«Ίσως θα ήταν ενδιαφέρον να ρίξετε μία ματιά στη συνέντευξή του στην εκπομπή "60 minutes interview" του 1992 και μετά μπορείτε να το σκεφτείτε» ανέφερε η Ντάιαν Κίτον, σύμφωνα με το Page Six.

Στην 15λεπτη συνέντευξη, η οποία προβλήθηκε πριν από 26 χρόνια, ο Άλεν υπερασπίζεται τον εαυτό του και αρνείται ισχυρισμούς ότι κακοποίησε την υιοθετημένη κόρη του, Ντίλαν Φάροου, όταν ήταν επτά ετών.

Η Ντίλαν Φάροου διατύπωσε ξανά τους ισχυρισμούς, μόλις άρχισε να λαμβάνει διαστάσεις το κίνημα #MeToo κατά της σεξουαλικής κακοποίησης.

H Ντάιαν Κίτον καθιερώθηκε στον κινηματογράφο με τις ταινίες, στις οποίες συμπρωταγωνίστησε με τον Γούντι Άλεν, με τον οποίο είχε μακροχρόνια σχέση.

Η πρώτη ταινία, στην οποία εμφανίστηκαν μαζί ήταν το «Play it Again Sam» του Χέρμπερτ Ρος. Ο Γούντι Άλεν τη σκηνοθέτησε στις ταινίες «Sleeper και Love and Death». Με τον Άλεν συνεργάστηκε και στην ταινία «Annie Hall» ο τίτλος παραπέμπει στο πραγματικό επώνυμο της ηθοποιού (Χολ). Για την ερμηνεία της στην ταινία απέσπασε Όσκαρ Α' Γυναικείου Ρόλου.

Στο πλευρό του Γούντι Άλεν και ο Άλεκ Μπόλντγουιν.

Ο ηθοποιός ανέφερε μεταξύ άλλων ότι «διεξήχθησαν εγκληματολογικές έρευνες σε δύο πολιτείες Νέα Υόρκη και Κονέκτικατ (NY και CT) και δεν απαγγέλθηκαν κατηγορίες στον Γούντι Άλεν».

«Η αποκήρυξη του ίδιου και του έργου του, χωρίς αμφιβολία, έχει κάποιο σκοπό. Αλλά είναι άδικο και λυπηρό για μένα. Εργάστηκα με τον Γούντι Άλεν τρεις φορές και ήταν ένα από τα πλεονεκτήματα της καριέρας μου» έγραψε πρόσφατα.

Την περασμένη Κυριακή επανήλθε με νέα ανάρτηση.

«Αν η υπεράσπιση του Γούντι Άλεν σας προσβάλλει, είναι πραγματικά απλό. Κάντε unfollow. Καταδικάστε. Προχωρήστε» έγραψε ο ηθοποιός σε ανάρτησή του στο Twitter.

Πηγή: ΑΠΕ-ΜΠΕ