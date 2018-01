Αυτή είναι η καλύτερη φωτογραφία αρχιτεκτονικής στο Art of Building 2017 [εικόνες]

Ο διαγωνισμός Art of Building ανέδειξε ως νικητή τον Mehmet Yasa για τη φωτογραφία του Eye of the Tower.

Ο διαγωνισμός είναι ανοικτός σε επαγγελματίες και ερασιτέχνες που έχουν έρωτα με τη φωτογραφία και την αρχιτεκτονική.

Σε αυτό που επικεντρώνεται είναι ο σχεδιασμός του χώρου, η ένταξή του στο αστικό περιβάλλον, η ιστορία της αλληλεπίδρασης των ανθρώπων και των κτιρίων, αλλά και η παραδοσιακή αρχιτεκτονική αναφορικά με τον σύγχρονο κόσμο.

Η φωτογραφία του Mehmet Yasa

Ορισμένες από τις φωτογραφίες που διακρίθηκαν

Φωτογραφίες: Art of Building