50 υποψηφιότητες απέσπασαν στα φετινά Όσκαρ ταινίες που θα προβληθούν αποκλειστικά στα κανάλια Νovacinema

Οι συνδρομητές των κινηματογραφικών καναλιών της Nova θα έχουν την ευκαιρία να απολαύσουν τις καλύτερες ταινίες της χρονιάς αποκλειστικά στα κανάλια Novacinema!

Οι ταινίες που θα μεταδοθούν σε Α’ τηλεοπτική προβολή από την πρώτη συνδρομητική πλατφόρμα στην Ελλάδα, απέσπασαν συνολικά 50 υποψηφιότητες για τα φετινά Βραβεία Όσκαρ!

Σαρώνει η ταινία «The Shape of Water» διεκδικώντας συνολικά 13 βραβεία, μεταξύ των οποίων:

Καλύτερης ταινίας

Α' Γυναικείου ρόλου για την Sally Hawkins

Β' Γυναικείου ρόλου για την Octavia Spencer

Β' Ανδρικού ρόλου για τον Richard Jenkins

Σκηνοθεσίας για τον Guillermo del Torro

Ακολουθεί η ταινία «Dunkirk» του Christopher Nolan με 8 υποψηφιότητες, διεκδικώντας, μεταξύ άλλων, τα σημαντικά βραβεία:

Καλύτερης ταινίας

Σκηνοθεσίας



Η ταινία «Three Billboards Outside Ebbing, Missouri» διεκδικεί συνολικά 7 βραβεία στις κύριες κατηγορίες:

Καλύτερη ταινία

A' γυναικείου ρόλου για την Frances McDormand

Β' ανδρικού ρόλου με συνυποψήφιους τους Woody Harrelson και Sam Rockwell

Ο Denzel Washington βρίσκεται υποψήφιος με την ταινία «Roman J. Israel, Esq» στην κατηγορία:

Α' Ανδρικoύ ρόλου

Ενώ με την ταινία «All the Money in the World» διεκδικεί ο Christopher Plummer το βραβείο:

Β' Ανδρικού ρόλου

H ταινία «The Post » διεκδικεί τα βραβεία:

Καλύτερης ταινίας

Α' γυναικείου ρόλου για την Meryl Streep, που κατέχει τις περισσότερες υποψηφιότητες στα βραβεία Oscar

Η ταινία «Blade Runner 2049» του Dennis Villeneuve διεκδικεί 5 βραβεία στις κατηγορίες Φωτογραφίας, Ήχου, Οπτικών Εφέ, Ηχητικών εφέ και Καλλιτεχνικής Διεύθυνσης.

Ενώ η ταινία «Baby Driver» απέσπασε 3 υποψηφιότητες στις κατηγορίες Μοντάζ, Ήχου και Ηχητικών Εφέ.

Από τις φετινές υποψηφιότητες δεν λείπουν οι ταινίες The Greatest Showman, The Disaster Artist, Wonder, Marshall, Kong: Skull Island, War for the Planet of the Apes, The Big Sick και Logan που απέσπασαν από μία υποψηφιότητα.

Τέλος, στην κατηγορία Κινουμένων Σχεδίων υποψήφιες είναι οι ταινίες «Ferdinand» και «The Boss Baby» που προβάλλεται ήδη στα κανάλια Novacinema.

