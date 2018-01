Αυτές είναι οι υποψηφιότητες για τα φετινά βραβεία Οσκαρ -Σάρωσε «Το σχήμα του νερού» [λίστα]

Η ταινία «Το σχήμα του νερού» του Μεξικανού σκηνοθέτη Γκιγιέρμο ντελ Τόρο συγκεντρώνει 13 υποψηφιότητες για τα βραβεία Όσκαρ που θα απονεμηθούν στις 4 Μαρτίου.

Ακολουθούν σε υποψηφιότητες η «Δουνκέρκη» του Κρίστοφερ Νόλαν με οκτώ υποψηφιότητες και το «Τρεις Πινακίδες έξω από το Έμπινγκ στο Μιζούρι» του Μάρτιν ΜακΝτόνα.

Οι ανακοινώσεις έγιναν σε μία λαμπερή τελετή με παρουιαστές τους Τίφανι Χάντις και Άντι Σέρκις.

Αναλυτικά οι υποψηφιότητες

Οι σκηνοθέτες που είναι υποψήφιοι για το Όσκαρ καλύτερης σκηνοθεσίας στην 90ή τελετή:

Γκιγιέρμο ντελ Τόρο για «Το σχήμα του νερού»

Κρίστοφερ Νόλαν για τη «Δουνκέρκη»

Τζόρνταν Πίλι για το «Get out!»

Γκρέτα Γκέργουικ για το «Lady Bird»

Πολ Τόμας Άντερσον για το «Phantom Thread»

Το σχήμα του νερού (The shape of water)

Οι ταινίες που είναι υποψήφιες για το φετινό βραβείο Όσκαρ καλύτερης ταινίας είναι:

Να με φωνάζεις με το όνομά σου (Call me by your name)

Η πιο σκοτεινή ώρα (Darkest hour)

Δουνκέρκη (Dunkirk)

Τρέξε! (Get out)

Lady Bird

Αόρατη κλωστή (Phantom Thread)

The Post: Απαγορευμένα μυστικά

Το σχήμα του νερού (The shape of water)

Οι Τρεις Πινακίδες Έξω από το Έμπινγκ, στο Μιζούρι (Three Billboards Outside Ebbing, Missouri)

Γκάρι Όλντμαν για το «Η πιο σκοτεινή ώρα»

Οι υποψήφιοι για το Όσκαρ πρώτου ανδρικού ρόλου:

Ο Τιμοθι Σαλαμέ για το "Call Me by Your Name"

Ντάνιελ Ντέι-Λιούις για το "Phantom Thread"

Γκάρι Όλντμαν για το «Η πιο σκοτεινή ώρα»

Ντάνιελ Καλούγια για το "Get Out" («Τρέξε!»)

Ντένζελ Ουάσινγκτον για το "Roman J. Israel, Esq."

Μέριλ Στριπ για το «The Post: Απαγορευμένα Μυστικά»

Οι υποψήφιες για το Όσκαρ πρώτου γυναικείου ρόλου είναι:

Σάλι Χόκινς για το «Σχήμα του νερού»

Φράνσες ΜακΝτόρμαντ για το «Τρεις πινακίδες έξω από το Έμπινγκ στο Μιζούρι»

Μάργκοτ Ρόμπι για το «Εγώ, η Τόνια»

Σίρσα Ρόναν για τo «Lady Bird»

Μέριλ Στριπ για το «The Post: Απαγορευμένα Μυστικά».

«Η ψυχή και το σώμα» (Ουγγαρία)

Οι υποψηφιότητες για το φετινό Όσκαρ καλύτερης ξένης ταινίας είναι οι εξής:

«Το τετράγωνο» (Σουηδία)

«Μια φανταστική γυναίκα» (Χιλή)

«Η ψυχή και το σώμα» (Ουγγαρία)

«Χωρίς αγάπη» (Ρωσία)

«The insult» (Λίβανος).

Τα φετινά βραβεία Όσκαρ θα απονεμηθούν στις 4 Μαρτίου.