Γιατί η οικογένεια Versace θύμωσε με την τηλεοπτική σειρά για τη δολοφονία του σχεδιαστή [εικόνες]

Μια τηλεοπτική σειρά για τον θάνατο του διάσημου σχεδιαστή Gianni Versace, η οποία παίζεται στις ΗΠΑ και στην Ευρώπη, προκάλεσε θύελλα στην θρυλική ιταλική οικογένεια.

Η σειρά στηρίζεται σε ένα βιβλίο της Maureen Orth, ανταποκρίτριας του περιοδικού Vanity Fair, η οποία ξόδεψε δύο χρόνια και μίλησε σε περισσότερα από 400 άτομα πριν γράψει το «Vulgar Favors: Andrew Cunanan, Gianni Versace, and the Largest Failed Manhunt in U.S. History».

Η οικογένεια Versace κατήγγειλε την τηλεοπτική σειρά κάνοντας λόγο για «κουτσομπολιά και σπέκουλα». «Η οικογένεια Versace ούτε επέτρεψε ούτε συμμετείχε στην παραγωγή της σειράς», ανέφερε ανακοίνωσή της, για το «The Assassination of Gianni Versace : American Crime Story», το οποίο «θα πρέπει αποκλειστικά να θεωρηθεί έργο φαντασίας».



Η τηλεοπτική σειρά ξεκίνησε να προβάλλεται στις 17 Ιανουαρίου 2018 στις ΗΠΑ, στην πλατφόρμα FX (Fox Entertainment Group), και στις 19 Ιανουαρίου θα προβληθεί στην Ιταλία, από το FoxCrime, ενώ στη Γαλλία θα μεταδίδεται σύντομα από το Canal+.

«Ακόμη και η συγγραφέας Maureen Orth δεν πήρε ποτέ πληροφορίες από την οικογένεια Versace» και «θέλοντας να γράψει μια ιστορία που κάνει εντύπωση, επανέλαβε φήμες, αντιφατικές», ισχυρίστηκαν οι Versace.



Στο βιβλίο της, η συγγραφέας ισχυρίζεται ότι ο Gianni Versace ήταν φορέας του AIDS, πράγμα που η οικογένεια αρνείται. Αυτή η «λεπτομέρεια» έκανε έξαλλη την Ντονατέλα Βερζάτσε. Μιλώντας στην ιταλική La Repubblica, η αδελφή του δολοφονηθέντος σχεδιαστή, η οποία ανέλαβε τα ηνία του Οίκου μετά τον θάνατό του, πριν από 20 χρόνια, δήλωσε ότι «πρόκειται για ένα από τα πολλά ψέματα» του βιβλίου, το οποίο επαναλαμβάνεται στην τηλεοπτική σειρά.

«Γράφοντας αυτά τα φρικτά πράγματα, η Maureen Orth δεν έλαβε υπόψιν της τις διαβεβαιώσεις της οικογένειας. Ωστόσο, μόνο η οικογένειά του γνωρίζει τις λεπτομέρειες της ζωής του, αφού έζησε στο πλευρό του», σημειώνει η οικογένεια.

Η Ντονατέλα δήλωσε «έκπληκτη από το γεγονός ότι μετά από τόσα χρόνια, άνθρωποι δεν έχουν σεβασμό για κάποιον που έφυγε και θέλουν να δημιουργήσουν σκάνδαλο για κάποιον που δεν μπορεί πλέον να υπερασπιστεί τον εαυτό του».

Πρόσθεσε, μάλιστα, ότι δεν είδε ούτε πρόκειται να παρακολουθήσει την τηλεοπτική σειρά. Πάντως, η Ντονατέλα επανέλαβε ότι έχει απόλυτη εμπιστοσύνη στην Πενέλοπε Κρουζ, η οποία παίζει στην τηλεοπτική σειρά τον ρόλο της. Είναι μια υπέροχη ηθοποιός, ένα εκπληκτικό άτομο και μιας ειλικρινής φίλη», δήλωσε η Donatella .



Τον Gianni Versace ενσαρκώνει το sex-symbole της Βενεζουέλας Edgar Ramirez και τον σύντροφό του Antonio D'Amico ο pop-star Ricky Martin.



Ο Antonio D’Amico, μοντέλο και πραγματικός σύντροφος του Gianni Versace επί 15 χρόνια, εξέφρασε επίσης την δυσαρέσκειά του για το θέμα της τηλεοπτικής σειράς. Σε δηλώσεις του στο αμερικανικό περιοδικό The Observer, ο D’Amico δηλώνει ότι «πολλά ειπώθηκαν με αφορμή την δολοφονία του Versace, χιλιάδες υποθέσεις έγιναν, αλλά καμία δεν αποτυπώνει την αλήθεια».

Ο D’Amico ισχυρίστηκε ότι κανείς δεν τον συμβουλεύτηκε για την σειρά και ότι οι εικόνες που τον αφορούν είναι μακριά από κάθε πραγματικότητα. Οπως είπε, μάλιστα, η εικόνα που δείχνει τον τραγουδιστή Ricky Martin να κρατάει το πτώμα του Gianni στην αγκαλιά του είναι «γελοία». Πρόσθεσε, μάλιστα, ότι αυτή η εικόνα του θυμίζει περισσότερο την Piéta του Μικελάντζελο, με την Παρθένο να κρατάει το σώμα του Ιησού μετά την σταύρωση.



«Ισως είναι η ποιητική προσέγγιση του σκηνοθέτη Ryan Murphy», είπε, αλλά αυτή η εικόνα δεν ανταποκρίνεται καθόλου στο πώς αντέδρασε πραγματικά ο ίδιος όταν βρήκε νεκρό τον εραστή του σχεδιαστή.

Ο D’Amico διηγήθηκε ότι άκουσε τον πυροβολισμό την ώρα που έπινε τον καφέ του στην βεράντα του σπιτιού τους και το αίμα πάγωσε στις φλέβες του όταν βρήκε το πτώμα του Versace σε ένα λουτρό αίματος.



Ο διάσημος σχεδιαστής ήταν 50 ετών όταν δολοφονήθηκε, μπαίνοντας στο σπίτι του, στο Μαϊάμι, στο Ocean Drive. Ενα τεράστιο ανθρωποκυνηγητό εξαπολύθηκε για να συλληφθεί ο δράστης, ο οποίος βρέθηκε 8 ημέρες αργότερα, σε ένα ποταμόπλοιο, κοντά στο Μαϊάμι. Ο δράστης αυτοκτόνησε με το ίδιο πιστόλι που είχε χρησιμοποιήσει για να δολοφονήσει τον Versace.



Απίστευτες εικασίες έχουν γίνει από τότε για τον θάνατο του σχεδιαστή: σχέσεις με τη Μαφία, ερωτική σχέση με τον δολοφόνο κλπ, αλλά ο D’Amico ισχυρίζεται ότι πρόκειται απλά για φήμες.