Η Hoover έφερε το μέλλον… της πλύσης και είναι στον Κωτσόβολο!

Η Hoover παρουσιάζει στον Κωτσόβολο τη νέα τεχνολογία πλύσης ρούχων All in One, που έρχεται να αλλάξει πλήρως τα δεδομένα στη φροντίδα των ρούχων.

Ειδικότερα, η τεχνολογία All in One καταργεί την ανάγκη διαχωρισμού των ρούχων, καθώς πλένει όλα τα υφάσματα και τα χρώματα* μαζί σε ένα πλήρες φορτίο, έως και 13 κιλά, μέσα σε χρόνο ρεκόρ που δεν ξεπερνά τα 59 λεπτά!

Η νέα αποκλειστική τεχνολογία της Hoover, All in One, συνδυάζει νέα προγράμματα πλύσης με μια καινοτόμα τεχνολογία ψεκασμού που εμποτίζει με απορρυπαντικό άμεσα και σε βάθος τα ρούχα, από τη στιγμή που ξεκινάει η πλύση απομακρύνοντας αποτελεσματικά όλη τη βρωμιά και τους ρύπους.

Οι νέες συσκευές διαθέτουν λειτουργία ατμού, η οποία μαλακώνει τις ίνες των υφασμάτων, καθαρίζοντάς τα σε μεγαλύτερο βάθος και μειώνοντας τις ζάρες κατά 80%. Η ίδια λειτουργία ατμού επιτρέπει το φρεσκάρισμα και την αποστείρωση στα ρούχα, χωρίς πλύση! Ακόμα και στις μέγιστες στροφές, η καινοτόμα τεχνολογία του κινητήρα (silent pulse motor) καθιστά τα νέα πλυντήρια Hoover All in One σχεδόν αθόρυβα. Όλα τα παραπάνω μπορούν εύκολα να ρυθμιστούν και από το smartphone, χάρη στην τεχνολογία One Touch. Με έως και 40 εξειδικευμένα προγράμματα μπορούν να κατέβουν στο smartphone και να τεθεί σε λειτουργία ο έλεγχος Smart Check-up για να προταθεί ο κατάλληλος τρόπος πλύσης για κάθε ρούχο. Τέλος, τα μοντέλα που διαθέτουν την τενολογία One Fi, δίνουν τη δυνατότητα χειρισμού της συσκευής από οποιοδήποτε σημείο υπάρχει internet.

Όλα τα Hoover All in One διατίθενται από την Κωτσόβολος, ενώ κυκλοφορoύν σε πλυντήριο –στεγνωτήριο και πλυντήριο άνω φόρτωσης.

*Ανάλογα το μοντέλο. Υπάρχουν μοντέλα χωρητικότητας 7 έως 13kg. Τα καινούρια ρούχα πρέπει να έχουν πλυθεί 4-5 φορές, διότι συνήθως στην αρχή βγάζουν αρκετό χρώμα.

Σχετικά με την εταιρεία ΚΩΤΣΟΒΟΛΟΣ (μέλος του Ομίλου Dixons Carphone plc)

Η ΚΩΤΣΟΒΟΛΟΣ είναι η Νο 1 αλυσίδα ηλεκτρονικών και ηλεκτρικών ειδών στην Ελλάδα. Ξεκίνησε το 1950 από ένα απλό μαγαζί στην Αθήνα και σήμερα λειτουργεί 96 καταστήματα και το ηλεκτρονικό κατάστημα http://www.kotsovolos.gr/site/, ενώ απασχολεί πάνω από 2.000 εργαζόμενους.

Η εταιρεία εξειδικεύεται στην πώληση ηλεκτρονικών προϊόντων υψηλής τεχνολογίας, ηλεκτρονικών υπολογιστών, οικιακών συσκευών, φωτογραφικού εξοπλισμού, τηλεπικοινωνιακών προϊόντων, καθώς και στις υπηρεσίες παράδοσης, εγκατάστασης, συντήρησης, επισκευής και προστασίας των προϊόντων μετά την πώληση με τη σειρά υπηρεσιών Support 360ο.

Η Κωτσόβολος βρίσκεται στα ακόλουθα κανάλια κοινωνικής δικτύωσης:

Facebook - www.facebook.com/Kotsovolos

Twitter - https://twitter.com/KotsovolosOn

You Tube - http://www.youtube.com/user/Kotsovolosgreece

Google Plus - https://plus.google.com/116092004640999302663#116092004640999302663/posts

Instagram - https://www.instagram.com/kotsovolos_greece/

Επιπλέον πληροφορίες και νέα σχετικά με την εταιρεία είναι διαθέσιμα και στην εταιρική ιστοσελίδα http://corporate.kotsovolos.gr/

Σχετικά με τη Dixons Carphone

Η Dixons Carphone plc είναι η κορυφαία Ευρωπαϊκή εταιρεία λιανικής πώλησης ηλεκτρικών και τηλεπικοινιακών προϊόντων και υπηρεσιών και απασχολεί πάνω από 42.000 εργαζόμενους σε 11 χώρες. Η Dixons Carphone προσφέρει ένα ευρύ φάσμα ηλεκτρικών, ηλεκτρονικών και κινητών συσκευών που υποστηρίζονται από υπηρεσίες μετά την πώληση και παρέχονται από τα brands της εταιρείας Geek Squad και Knowhow, διευκολύνοντας το κοινό να ζει καλύτερα μέσα σε έναν κόσμο διαδικτυακά συνδεδεμένο.

Τα υψηλού επιπέδου brands της Dixons Carphone περιλαμβάνουν την Carphone Warehouse και τα Currys PC World στη Μεγάλη Βρετανία και την Ιρλανδία, την Elkjøp, τη Phonehouse, την El Giganten, τη Gigantti, τη Phone House και τη Lefdal στις σκανδιναβικές χώρες, την Κωτσόβολος στην Ελλάδα, την Dixons Travel σε μια σειρά από Αγγλικά και Ιρλανδικά αεροδρόμια και τη Phone House στην Ισπανία. Τα βασικά brands παροχής υπηρεσιών περιλαμβάνουν τη Knowhow στο Ηνωμένο Βασίλειο, την Ιρλανδία και τις Σκανδιναβικές χώρες και τη Geek Squad σε όλη τη Μεγάλη Βρετανία, την Ιρλανδία και την Ισπανία.

Οι υπηρεσίες για επιχειρήσεις (B2B) παρέχονται μέσω των brands Connected World Services, PC World Business και Carphone Warehouse Business. Το brand Connected World Services στοχεύει στην αξιοποίηση της υπάρχουσας τεχνογνωσίας, μεθόδων διαχείρισης και τεχνολογίας του Ομίλου, προκειμένου να προσφέρει ένα εύρος υπηρεσιών προς τις επιχειρήσεις.

Η Dixons Carphone βραβεύτηκε ως ‘Retailer of the Year’ στα Βραβεία Retail Week Awards 2016.

Για περισσότερες πληροφορίες σχετικά με την Dixons Carphone plc, μπορείτε να επισκεφθείτε το www.dixonscarphonegroup.com ή να ακολουθήσετε την εταιρεία στο Twitter στους λογαριασμούς @DixonsCarphone.