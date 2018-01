Επιλέξαμε τις 19 ταινίες που θα τραβήξουν το ενδιαφέρον μέσα στο 2018 [τρέιλερ]

Μια πλούσια κινηματογραφική χρονιά αναμένεται το 2018 με ηχηρά ονόματα της μεγάλης οθόνης να επιστρέφουν δριμύτερα, αλλά και νέους δημιουργούς να διεκδικούν το ενδιαφέρον του σινεφίλ κοινού.

Για να δούμε λοιπόν ποιες από τις ταινίες που έχουν ήδη προγραμματιστεί για το νέο έτος, προβλέπεται να κλέψουν την παράσταση.

«Widows» του Steve McQueen

Μετά από το «12 Χρόνια Σκλάβος», ο καταξιωμένος σκηνοθέτης διασκευάζει την πασίγνωστη τηλεοπτική σειρά με πρωταγωνίστρια τη Viola Davis. Η υπόθεση αφηγείται την ιστορία τεσσάρων γυναικών, οι οποίες συνεργάζονται προκειμένου να οργανώσουν μια ληστεία, που θα επιχειρούσαν οι νεκροί σύζυγοί τους.

«Bohemian Rhapsody» των Bryan Singer και Dexter Fletcher

Ένα χρονικό στη δεκαπενταετή πορεία των θρυλικών Queen από τη ίδρυσή τους μέχρι τη συναυλία που έδωσαν στο Live Aid το 1985, έξι χρόνια δηλαδή πριν από τον θάνατό του Freddy Mercury, τοιν οποίο θα υποδυθεί ο Rami Malek.

«A Quiet Place» του John Krasinski

Μια supernatural ταινία τρόμου με την Emily Blunt, η οποία ζει μαζί με την οικογένειά της απομονωμένη και σε απόλυτη σιωπή, επειδή μια υπερφυσική δύναμη που «ξυπνάει» με το θόρυβο, απειλεί τη ζωή τους.

«Mary Poppins Returns» του Rob Marshall

To sequel της θρυλικής ταινίας του 1964, που αναμένεται να σπάσει τα ταμεία στην Αμερική. Αυτή τη φορά η τρομερή νταντά επισκέπτεται τα αγαπημένα της παιδιά, Jane και Michael Banks, μετά από μια οικογενειακή τραγωδία. Πρωταγτωνιστούν οι Emily Blunt, Lin-Manuel Miranda, Meryl Streep, Colin Firth και Angela Lansbury.

«Han Solo» των Phil Lord και Christopher Miller

Φέτος θα δούμε και μια ταινία αφιερωμένη εξαιρετικά σε έναν από τους πιο αγαπημένους μας ήρωες του Star Wars, τον Han Solo, που θα αναφέρεται στα νεανικά του χρόνια, με τον Alden Ehrenreich στον ομώνυμο ρόλο.

«Winchester» των Michael και Peter Spierig

Η μεγάλη κυρία της βρετανικής σκηνής Helen Mirren πρωταγωνιστεί στην ταινία, υποδυόμενη τη Σάρα Γουίντσεστερ, εκατομμυριούχα κληρονόμος της φημισμένης βιομηχανίας κατασκευής όπλων Winchester Repeating Arms Company, που πίστευε πως οι ψυχές όσων είχαν σκοτώνει από τουφέκια της εταιρείας της είχαν καταραστεί τόσο την ίδια όσο και την οικογένειά της.

«Call me by your name» του Luca Guadagnino

Θεωρήθηκε μία από τις καλύτερες ταινίες του 2017 και έρχεται στη χώρα μας με τη νέα χρονιά, για να αφηγηθεί μέσα από τις εξαίσιες εικόνες του Guadagnino μια ιστορία έρωτα και πάθους, ανάμεσα σε δυο νεαρούς άνδρες στην καλοκαιρινή Ιταλία.

«Phantom Thread» του Paul Thomas Anderson

Ο μεγάλος δημιουργός επιστρέφει με μια ταινία για τον κόσμο της μόδας, την εμμονή και όλα όσα προκύπτουν από αυτή, στην οποία ο Daniel Day-Lewis ερμηνεύει, όπως έχει πει, τον τελευταίο ρόλο της καριέρας του.

«The Post: Απαγορευμένα Μυστικά» του Steven Spielberg

Από τα οσκαρικά φαβορί της χρονιάς, με τον Tom Hanks και τη Meryl Streep να αναβιώνουν το σκάνδαλο του Pentagon Papers της δεκαετίας του '70. Ο ίδιος ο Spielberg υποστηρίζει ότι είναι «μια ταινία για την ελευθερία της δημοσιογραφίας, που θα μπορούσε να γυριστεί μόνο τώρα».

«Annihilation» του Alex Garland

Η κινηματογραφική μεταφορά το ομώνυμου best seller του Jeff VanderMeer, όπου ομάδα γυναικών επιστημόνων, με επικεφαλής την Natalie Portman, ερευνά μια περιοχή που βρίσκεται σε καραντίνα λόγω μυστηριωδών φαινομένων.

«Lady Bird» της Greta Gerwig

To σκηνοθετικό ντεμπούτο της γνωστής ηθοποιού, που ήδη έχει σπάσει όλα τα ρεκόρ κριτικών στο Rotten Tomatoes και όπως όλα δείχνουν μάλλον θα βρεθεί και στα Όσκαρ, η οποία εμπνέεται από την προσωπική της ιστορία και τα εφηβικά της χρόνια στο Σακραμέντο.

«The Man Who Killed Don Quixote» του Terry Gilliam

Επί δεκαοχτώ χρόνια προσπαθεί ο Gilliam να γυρίσει αυτή την ταινία, και επιτέλους βρήκε το δρόμο για τις αίθουσες. Ένας διαφημιστής από τη σημερινή εποχή θα βρεθεί με μαγικό τρόπο στη Μάντσα του 17ου αιώνα κι εκεί ο Δον Κιχώτης θα τον μπερδέψει με τον αγαπημένο του Σάντσο Πάντσα.

«First Man» του Damien Chazelle

Μετά την μεγάλη επιτυχία του «La La Land», ο Damien Chazelle καταπιάνεται με τη βιογραφία του Νιλ Άρμστρονγκ, του πρώτου ανθρώπου που πάτησε στη Σελήνη, με πρωταγωνιστή τον Ryan Gosling, που εμπλέκεται και στην παραγωγή.

«You Were Never Really Here» της Lynne Ramsay

Mια έφηβη που αγνοείται. Ένας βασανισμένος αστυνομικός σε μια αποστολή διάσωσης. Η διεφθαρμένη εξουσία και η εκδίκηση απελευθερώνουν μια καταιγίδα βίας που μπορεί να οδηγήσουν στην αφύπνιση του. Πρωταγωνιστεί ο Joaquin Phoenix.

«Ocean's 8» του Gary Ross

Μια συμμορία γένους θηλυκού, αποτελούμενη από τις Sandra Bullock, Cate Blanchett, Anne Hathaway, Helena Bonham Carter, Rihanna, Sarah Paulson, Mindy Kaling και Awkwafina, θα προσπαθήσει να οργανώσει και να διαπράξει τη μεγαλύτερη ληστεία κοσμημάτων που έχει γίνει ποτέ στη Νέα Υόρκη, έχοντας ως βασικό στόχο της το ετήσιο Μet Gala.

«Mamma Mia! Here We Go Again» του Ol Parker

Το ολοκαίνουριο μιούζικαλ παρακολουθεί τη Donna σε νεαρή ηλικία και συνεχίζει την ιστορία της πρώτης ταινίας, που εκτυλίσσεται στο φανταστικό ελληνικό νησί Kalokairi. Αυτή τη φορά θα συμπεριληφθούν τραγούδια των ΑΒΒΑ που δεν ακούστηκαν στην πρώτη ταινία, ενώ από ελληνικής πλευράς θα συμμετέχει και ο Πάνος Μουζουράκης.

«A Wrinkle in Time» της Ava DuVernay

Η μεταφορά στη μεγάλη οθόνη της κλασικής νουβέλας που έγραψε η Madeline L’Engle, αφηγείται την ιστορία της Meg (Storm Reid), του πεντάχρονου πανέξυπνου αδερφού της Charles (Deric McCabe) και του φίλου τους από το σχολείο, Calvin (Levi Miller). Η τριάδα ξεκινά ένα ταξίδι με στόχο την ανεύρεση του πατέρα της Meg και του Charles, που θα τους οδηγήσει ως την άκρη του γαλαξία. Εκεί θα κληθούν να αντιμετωπίσουν μια δύναμη γνωστή ως The Black Thing.

«The House that Jack Built» του Lars von Trier

Ο ανατρεπτικός Σκανδιναβός σκηνοθέτης Lars von Trier παρουσιάζει την ιστορία του Τζακ, ενός ευφυούς κατά συρροή δολοφόνου και τα ειδεχθή εγκλήματά που έπραξε σε διάρκεια δώδεκα χρόνων. Με τους Matt Dillon και Uma Thurman στους πρωταγωνιστικούς ρόλους.

«The Shape of Water» του Guillermo del Toro

Η μεγάλη επιστροφή του Guillermo del Toro, που απέσπασε διθυραμβικές κριτικές, αφηγείται μια ιδιαίτερη ιστορία αγάπης μεταξύ μιας ονειροπόλας κωφάλαλης και ενός περίεργου αμφίβιου πλάσματος.