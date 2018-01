Σύγχρονη Σταχτοπούτα: Φτωχή, γέννησε στα 16, νίκησε τον καρκίνο, έγινε επιχειρηματίας [εικόνες]

Λέγεται Νικόλ Κασμίρ, είναι 33 ετών, ανύπαντρη μητέρα, επέζησε από διπλή μαστεκτομή και σήμερα είναι CEO της δικής της επιχείρησης καλλυντικών, Beauty Bakerie.

Σήμα κατατεθέν στις ΗΠΑ.

Η περιπέτεια για εκείνη ξεκίνησε όταν ίδρυσε την δική της επιχείρηση καλλυντικών στο πανεπιστήμιο και ενώ είχε ήδη αποκτήσει παιδί, στα 16 της, χωρίς πατέρα. Ζούσε πολύ φτωχά και η ιδέα της ήρθε με συνηθισμένο τρόπο στις ΗΠΑ: ήταν δημιουργική, είχε πάθος με το μακιγιάζ. Ετσι, αποφάσισε να κάνει την τέχνη της εμπόριο.



Κυρίως, ένιωθε την ανάγκη να εξασφαλίσει το μέλλον της κόρης της και να ξεφύγουν μαζί από αβίωτες συνθήκες ζωής.

Μετά από διπλή μαστεκτομή, η Νικόλ Κασμίρ εξακολούθησε να μάχεται για τη ζωή, να βλέπει μόνο τη θετική της πλευρά. Στο κρεβάτι του νοσοκομείου, ενώ πολεμούσε τον καρκίνο, συνέχισε να απαντάει στις παραγγελίες των πελατών της.



Επιχειρηματίας αυτοδίδακτη και αυτόνομη, έμαθε να κάνει τα πάντα μόνη της, από την δημιουργία του σάιτ της ως την έρευνα για πωλητές.

Κατέληξε με τα χρόνια να είναι επικεφαλής της επιτυχημένης εταιρείας, της Beauty Bakerie και αυτό είναι το αποτέλεσμα μια εμπειρίας ζωής, της ζωής της Νικόλ Κασμίρ: μια ζωή όπου όλα ήταν μαύρα και εκείνη κατόρθωσε να τα μεταμορφώσει σε στιγμές χαράς. Σύνθημά της είναι το « be better not bitter», που σημαίνει «γίνε καλύτερος, όχι πικρότερος». Να βλέπεις τα θετικά και να βγάζεις το καλύτερο από μέσα σου.



Η δύναμη της Νικόλ Κασμίρ να αντιμετωπίζει τις δυσκολίες της ζωής και να συνεχίζει να βλέπει τη θετική πλευρά των πραγμάτων ενέπνευσε την τραγουδίστρια Beyoncé, η οποία την διαφήμισε στο σάιτ της, εκτοξεύοντας τις πωλήσεις της, και είναι μια από τις πελάτισσές της.



Σήμερα η φίρμα Beauty Bakerie έχει σημεία πωλήσεων παντού, κυρίως μέσω ίντερνετ, έχει 377K ακολούθους στο Instagram, και τα προϊόντα της είναι διάσημα σε όλο τον κόσμο.