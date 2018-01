Τα αγαπημένα ποτά των Αμερικανών προέδρων -Από το Βloody Μary του Κένεντι μέχρι την μπίρα του Ομπάμα

Κανείς δεν ξέρει περισσότερα για τα αγαπημένα ποτά των πολιτικών από τον συγγραφέα Μαρκ Γουίλ Γουέμπερ του οποίου το βιβλίο «Mint Juleps with Teddy Roosevelt: The Complete History of Presidential Drinking» διερευνά τις ιστορίες πίσω από το αγαπημένο αλκοολούχο ποτό κάθε Αμερικανού προέδρου.

«Οι πρόεδροι πίνουν για τους ίδιους λόγους που πίνουμε όλοι μας» δήλωσε πρόσφατα ο Γουίλ Γουέμπερ στο Business Insider. «Μερικές φορές επειδή είναι μέρος της δουλειάς, μερικές φορές επειδή είναι μόνοι ή καταθλιπτικοί – υπάρχει μια ολόκληρη σειρά από λόγους για τους οποίους οι άνθρωποι πίνουν».

Για τον συγγραφέα, το να γνωρίζει κανείς τα αγαπημένα ποτά των αμερικανών προέδρων είναι για να τονίσει την «ανθρώπινη πλευρά» εκείνων που «κανονικά έχουμε σε ένα βάθρο».

Ας δούμε λοιπόν τι προτιμούσε ο Τζον Κένεντι, ο Χάρι Τρούμαν και ο Μπαράκ Ομπάμα μεταξύ άλλων:

Ο πρώτος πρόεδρος Τζορτζ Ουάσινγκτον λάτρευε το ουίσκι, όπως και ο Άντριου Τζάκσον, ο Μάρτιν Βαν Μπούρεν και ο Άντριου Τζόνσον. Από την άλλη, ο Τζον Άνταμς άρχιζε την κάθε μέρα του με μηλίτη.

Σύμφωνα με τον Γουίλ Γουέμπερ, ο Τόμας Τζέφερσον αγόραζε τόσα πολλά κρασιά που τον έφεραν στο χείλος της οικονομικής καταστροφής. Λάτρεις της σαμπάνιας ήταν οι Τζέιμς Μάντισον, Τζέιμς Μονρόε και Τζον Τάιλερ. Μάλιστα, ο Μονρόε βρέθηκε εν μέσω ενός μικρού σκανδάλου, όταν χρεώθηκαν στον Λευκό Οίκο 1.200 μπουκάλια κρασί Βουργουνδίας και σαμπάνιας.

Ο Φράνκλιν Πιρς ήταν ένας από τους πιο δυνατούς πότες που πέρασε ποτέ από το Λευκό Οίκο. Πέθανε από κίρρωση του ήπατος σε ηλικία 64 ετών.

Από την άλλη πλευρά, ο Αβραάμ Λίνκολν έπινε το λιγότερο, όπως και ο Μπέντζαμιν Χάρισον και ο Κάλβιν Κούλιτζ.



Ο Αβραάμ Λίνκολν δεν ήταν λάτρης των ποτών. Φωτογραφία: wikipedia

Η μπίρα ήταν το αγαπημένο ποτό του Τζέιμς Γκάρφιλντ και του Γκρόβερ Κλίβελαντ. Ο Γουίλιαμ ΜακΚίνλεϊ είχε ένα ποτό που πήρε μάλιστα το όνομά του. Ήταν φτιαγμένο από ουίσκι, γλυκό βερμούτ, μπράντι και αψέντι.

Ο Θεόδωρος Ρούσβελτ χρησιμοποιούσε φρέσκο δυόσμο από τον κήπο του Λευκού Οίκου για να φτιάχνει το διάσημο ποτό του, ενώ ο Ντουάιτ Αϊζενχάουερ λάτρευε το σκωτσέζικο ουίσκι.

Αν και ο Γουόρεν Χάρντινγκ ήταν πρόεδρος κατά τη διάρκεια της ποτοαπαγόρευσης, αυτό δεν τον εμπόδιζε από το να απολαμβάνει ένα ουίσκι λίγο προτού παίξει ένα παιχνίδι γκολφ.

Ο Πρόεδρος Χέρμπερτ Χούβερ ζήτησε dry martini, ενώ υπέφερε από πνευμονία κατά τη δεκαετία του ‘80 και ο Φράνκλιν Ρούσβελτ ήταν γνωστός για τα αγαπημένα του κοκτέιλ, ειδικά για τζιν με βάση το μαρτίνι.

Μια από τις αγαπημένες ιστορίες του Γουίλ Γουέμπερ για τις συνήθειες των προέδρων αφορά τον Χάρι Τρούμαν που έπινε ένα σφηνάκι bourbon κάθε πρωί πριν ξεκινήσει την ημέρα του.

Σύμφωνα πάντα με τον συγγραφέα, ο Πρόεδρος Τζον Φιτζέραλντ Κένεντι έπινε διάφορα κοκτέιλ, όπως το daiquiris αλλά το αγαπημένο του ήταν το bloody mary, ενώ ο Ρίτσαρντ Νίξον απολάμβανε ακριβά μπουκάλια Château Lafite Rothschild αλλά στους καλεσμένους του πρόσφερε φθηνότερα κρασιά.

Ο Τζορτζ Μπους ο πρεσβύτερος ήταν ο πιο εύκολος από όλους, πίνοντας τα πάντα, από μπίρα μέχρι και βότκα. Ο γιος του όμως, Τζορτζ Μπους δεν έπινε καθόλου όσο ήταν πρόεδρος των ΗΠΑ.

Ο Μπαράκ Ομπάμα είναι μεγάλος θαυμαστής της μπίρας. Μάλιστα, υπό την διακυβέρνησή του ο Λευκός Οίκος παρήγαγε τη δική του μπίρα, χρησιμοποιώντας μέλι από τις δικές του κυψέλες.

Τέλος, αν και ο εκλεγέντας πρόεδρος Ντόναλντ Τραμπ ξεκίνησε ανεπιτυχώς τη δική του βότκα – και η οικογένειά του έχει το Trump Winery στο Σαρλότενσβιλ, δεν πίνει καθόλου.