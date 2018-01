Η πρώτη φωτογραφία της Ελεονώρας Μελέτη από το γάμο της [εικόνα]

Την πρώτη φωτογραφία με το νυφικό της δημοσίευσε η Ελεονώρα Μελέτη.

Η παρουσιάστρια, ανάρτησε στον προσωπικό της λογαριασμό στο Instagram ένα κολάζ φωτογραφιών από στιγμές που έζησε μέσα στο 2017.

Μεταξύ αυτών μπορεί να διακρίνει κανείς, στιγμιότυπα όπου κάνει τα αγαπημένα της αθλήματα, το μονόπετρό της, το θετικό τεστ εγκυμοσύνης της, ενώ τελευταία είναι μια φωτογραφία από τον κρυφό γάμο που έκανε με τον αγαπημένο της Θοδωρή Μαροσούλη, στην οποία φαίνεται το νυφικό της.

Στην ανάρτησή της η ηθοποιός έγραψε: «The story of my 2017... #travel #sports #him #love #babyloading thank u universe καλή χρόνια σε όλους, να στε γέροι κ δυνατοί!»