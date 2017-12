George, το περιοδικό-σοκ που έβγαλε ο γιoς του Κένεντι, το 1995 [εικόνες]

To σλόγκαν του ήταν «Not Just Politics as Usual» [Οχι πια πολιτική με τον παλιό τρόπο]. Το μηνιαίο περιοδικό George, το οποίο κυκλοφόρησε από το 1995 ως το 2001, εμπνεύστηκε τον τίτλο του από τον πατέρα του αμερικανικού έθνους Τζορτζ Ουάσινγκτον.

Το περιοδικό προκάλεσε σοκ και αντικρουόμενα αισθήματα στην Αμερική, όταν κυκλοφόρησε. Ηταν άρρηκτα συνδεδεμένο με την προσωπικότητα του ιδρυτή του και διευθυντή σύνταξης Τζον Κένεντι τζούνιορ, γιού του δολοφονηθέντος προέδρου. Ο ίδιος το παρουσίασε σε μεγαλειώδη συνέντευξη τύπου, ενώπιον δεκάδων εκατοντάδων δημοσιογράφων.

Επονομαζόμενος και Τζον-Τζον, ο 38χρονος σκοτώθηκε μετά από πτώση με το ιδιωτικό του αεροπλάνο, στις 16 Ιουλίου 1999, στα ανοιχτά της περιοχής Martha’s Vineyard, συμπαρασύροντας στον θάνατο την σύζυγό του Καρολίν και την αδελφή της.



Ο Τζον Κένεντι τζούνιορ έγινε σύμβολο της Αμερικής με μια φωτογραφία του 1963: το παιδί σηκώνει το δεξί χέρι και αποχαιρετά στρατιωτικά τον πατέρα του στο φέρετρο.



Αργότερα, προσανατολίστηκε στις νομικές σπουδές, στο New York University. Τα ταμπλόντ της εποχής είναι ξετρελαμένα μαζί του, παρότι διερωτιόνταν αν αυτός ο γοητευτικός άνδρας μπορεί να κάνει κάτι περισσότερο από το να συχνάζει με μοντέλα και ηθοποιούς.

Ο Τζον Κένεντι τζούνιορ έπασχε από «δυσαναγνωσία» και απέτυχε δύο φορές να πάρει την άδεια άσκησης δικηγόρου. Εγινε βοηθός εισαγγελέα στη Νέα Υόρκη, αλλά εγκατέλειψε τη θέση του το 1993.

Ενα χρόνο αργότερα πέθανε η μητέρα του Τζάκι Κένεντι-Ωνάση και ο Τζον-Τζον έγινε το επίκεντρο της προσοχής των παγκόσμιων ΜΜΕ: ήταν ο τελευταίος γόης μιας καταραμένης δυναστείας.



Μη έχοντας άλλη επιλογή, αναμένοντας την κατάλληλη στιγμή για να μεταπηδήσει στην πολιτική, ο Τζον Τζον, με τον συνεταίρο του διαφημιστή Michael Berman, ιδρύσει την εταιρεία Random Ventures και αποφασίζει να εκδώσει το περιοδικό George. Τα χρήματα της έκδοσης προέρχονταν από την Hachette Filipacchi Media U.S., θυγατρική του γαλλικού ομίλου ΜΜΕ Hachette Filipacchi Médias (Ομιλος Lagardère).

Για το πρώτο εξώφυλλο του περιοδικού ο Τζον Τζον καλεί το διασημότερο μοντέλο της εποχής του, την Σίντι Κρόφορντ, για να ποζάρει ως Τζορτζ Ουάσινγκτον. «Μου φόρεσαν χαρτοπετσέτες μέσα από το παντελόνι για να αποκτήσω τα απόκρυφα του Ουάσινγκτον!», έχει δηλώσει το διάσημο μοντέλο, σε σχετικό ντοκιμαντέρ. Με ανοιχτό σακάκι, προκλητικό ύφος, γυμνή κοιλιά και έντονο μακιγιάζ, η Σίντι Κρόφορντ και το περιοδικό George προκάλεσαν σάλο από την πρώτη ημέρα.



Θέλοντας πραγματικά να κάνει ένα περιοδικό που μιλάει «αλλιώς» για την πολιτική, το περιοδικό George ανακάτεψε τα είδη, περιορίστηκε στην επιφανειακή και «συστημική» ανάλυση και δέχτηκε αυστηρή κριτική.

Οι κριτικοί το κακομεταχειρίστηκαν και το αποκαλούσαν «το πολιτικό περιοδικό για ανθρώπους που δεν έχουν ιδέα από πολιτική». Και πράγματι, με τα παράδοξα εξώφυλλα, στα οποία κυριαρχούσαν οι σταρ του Χόλιγουντ, τα ηδονιστικά θέματα και το ενδιαφέρον για τα κουτσομπολίστικα θέματα, το George γρήγορα κατέληξε κάτι σαν τα Esquire και το Vanity Fair.

Το George κατόρθωσε ωστόσο να κυριαρχήσει στην αγορά, για μερικούς μήνες, και έκανε τις μεγαλύτερες πωλήσεις έναντι των ανταγωνιστών, κυρίως χάρη στην αύρα της δυναστείας Κένεντι. Αλλά σταδιακά οι πωλήσεις έπεσαν, οι διαφημιστές αποχώρησαν και τα έσοδα μειώθηκαν δραματικά.



Ο Τζον Τζον πέρασε τα τελευταία χρόνια της ζωής του προσπαθώντας να σώσει το περιοδικό του, φτάνοντας να σημείο να ποζάρει γυμνός (!) ή να υπογράφει κείμενα ως « John Kennedy » για να ανεβάσει τις πωλήσεις.

Οταν ο Τζον Κένεντι τζούνιορ σκοτώθηκε το 1999, το σοκ και η συγκίνηση που συγκλόνισαν την Αμερική, ανέβασαν προς στιγμήν τις πωλήσεις. Αλλά ο θάνατός του υπήρξε μοιραίος για το περιοδικό George. Ο Ομιλος Lagardère αποφάσισε να το κλείσει το 2001 και το τελευταίο τεύχος, τον Μάρτιο του 2001, ήταν αφιερωμένο στην οικογένεια Κένεντι.



Το περιοδικό George θεωρείται σήμερα ως ένα avant garde πρότυπο για πολλά έντυπα, για το λεπτό χιούμορ, την μη χυδαία εκλαϊκευση των πολιτικών θεμάτων και το σοφιστικέ gossip. Ενα από τα χαρακτηριστικά εξώφυλλά του ήταν η ηθοποιός Ντρου Μπάριμορ, ντυμένη ως Μέριλιν Μονρό, υποτιθέμενη ερωμένη του δολοφονηθέντος προέδρου των ΗΠΑ και πατέρα του Τζον Τζον.



Μια από τις ερωμένες του Τζον Τζον ήταν και η Μαντόνα, σύμφωνα με τα αμερικανικά ΜΜΕ. Ο Τζον Τζον της πρότεινε να κάνει ένα εξώφυλλο για το περιοδικό George, ντυμένη ως Τζάκι Ο, αλλά εκείνη αρνήθηκε, λέγοντας ότι ποτέ δεν θα μπορέσει να αποδώσει την κομψότερη και πιο ραφινάτη Πρώτη Κυρία των ΗΠΑ.