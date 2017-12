Εκτός μόδας: Αυτές είναι οι τάσεις που θα αποχαιρετήσουμε το 2018

To νέο έτος είναι πιο κοντά από ποτέ και θέλουμε να ξέρουμε όλα τα in & out της μόδας για το 2018.

Συγκεντρώσαμε 10 από τις τάσεις που φορέσαμε με μανία την χρονιά που φεύγει, αλλά ευτυχώς ή δυστυχώς θα απαρνηθούμε τους επόμενους μήνες στο όνομα της μόδας που τόσο αγαπάμε. Τα trends αναδύονται και εξαφανίζονται τόσο γρήγορα που σχεδόν δεν τα προλαβαίνουμε (χωρίς όμως αυτό να είναι απαραίτητα κακό). Από την πασαρέλα στον δρόμο η απόσταση είναι μερικά Instagram κλικ μακριά και κάπως έτσι δημιουργούνται oι μεγαλύτερες street style τάσεις, αυτές δηλαδή που υιοθετεί ο πραγματικός κόσμος, η κάθε απλή γυναίκα εκεί έξω και μπορεί να εκφράσει την προσωπικότητα και το στυλ της.

Ποια είναι τα κομμάτια όμως που πρέπει να αποσύρουμε τουλάχιστον προσωρινά από την γκαρνταρόμπα μας μέχρι την επόμενη φορά που θα τα ξαναδούμε και θα έχουν ξανά μεγάλη (στιλιστική) αξία; Αυτή είναι η λίστα με όσα ΔΕΝ θα φορέσουμε το 2018.

