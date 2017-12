Τα καλύτερα πρωτοχρονιάτικα πάρτι της Αθήνας, για να υποδεχθείς το 2018 χορεύοντας

Ετοιμαζόμαστε να αποχαιρετήσουμε το 2017 και να υποδεχθούμε με αισιοδοξία το 2018.

Ακόμα κι αν η αλλαγή σας βρει στο σπίτι, αργότερα έχει πλάκα να τριγυρίσετε στην πόλη και να ζήσετε την πιο όμορφη μέρα του χρόνου παρέα με άλλους Αθηναίους που τη συγκεκριμένη μέρα βάζουν τα καλά τους και την πιο εορταστική τους διάθεση και διασκεδάζουν μέχρι πρωίας.

Εμείς βρήκαμε πού θα γίνουν τα καλά τα πάρτι και σας τα προτείνουμε.

1) Εμπνευσμένο από το Star Wars το φετινό διαγαλαξιακό πάρτι του Ρομάντζου (Αναξαγόρα 3-5, Γεράνι –Ομόνοια, 302167003325), που θα είναι στολισμένο αναλόγως: φωτόσπαθα, τζεντάι, σκοτεινές και φωτεινές δυνάμεις, ρομπότ και πλάσματα από άλλους πλανήτες συνθέτουν τη γαλαξιακή προσωπικότητα της βραδιάς. Το ένα stage σκοτεινό, ατμοσφαιρικό, με synth, wave καιtechno ήχους και το άλλο spacey disco για χορό μέχρι τα ξημερώματα της πρώτης ημέρας του νέου χρόνου. Και φυσικά όλοι θα ευχόμαστε «May the force be with us!».

