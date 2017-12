Θα εκπλαγείς μόλις διαβάσεις πόσα έχει βγάλει η Μαράια Κάρεϊ από το All i want for Christmas is you

"Make my wish come true. All i want for Christmas is you".

Παίζει παντού. Θα το ακούσετε από το πρωί που θα ξυπνήσετε στα χριστουγεννιάτικα ρεπορτάζ των δελτίων ειδήσεων ή στις ραδιοφωνικές διαφημίσεις. Θα το ξαναδείτε άλλες 87 φορές να περνάει με κάθε μορφή και τρόπο από τα social media σας και, για να το εμπεδώσετε πλήρως, θα το χορέψετε και το βράδυ με ένα ποτό στο χέρι.

Το All i want for Christmas είναι παντού. Κυκλοφόρησε 8 χρόνια μετά από το αιώνια No1 χριστουγεννιάτικο hit στα billboards (και φυσικά εννοούμε το Last Christmas), και κάθε χρόνο παίρνει ξανά τη θέση που του αξίζει στην τριάδα με τα δημοφιλέστερα γιορτινά κομμάτια.

Σε κάθε περίπτωση, εδώ και 28 χρόνια, δεν έχουμε κάνει Χριστούγεννα χωρίς λίγη ή πολλή δόση από Μαράια Κάρει η οποία όταν το πρωτοτραγούδησε ήταν 24 χρονών. Ε δεν το λες και λίγο.

«Πόσα άραγε να έχει βγάλει το Μαράκι από αυτό το τραγούδι;», αναρωτήθηκαν κάποιοι. Και εγένετο έρευνα. Το βρετανικό The Economist ανέλαβε να ερευνήσει το θέμα και τα στοιχεία που προέκυψαν από τους υπολογισμούς του είναι τουλάχιστον εντυπωσιακά.

